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朴子市長吳品叡連任 12月10、11日發放每位市民千元防疫振興經濟津貼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
無黨朴子市長吳品叡連任，周休發放每位市民千元防疫振興經濟津貼。圖／取自吳品叡臉書
無黨朴子市長吳品叡連任，周休發放每位市民千元防疫振興經濟津貼。圖／取自吳品叡臉書

嘉義縣朴子市綠營執政逾20年，藍營支持無黨現任市長吳品叡連任，選贏綠營涂建軒，市公所定周末10、11日，發放每位市民防疫振興經濟津貼千元。

4年前，藍營支持7年級生無黨吳品叡，與綠營黃基全、無黨黃福卿三腳督勝選，成為最年輕女市長，這次綠營為光復朴子，提名同為7年級生的年輕政治素人涂建軒，中央縣府連線絕地大反攻，挑戰吳品叡，選舉結果，吳品叡獲1萬4066票，贏涂建軒8360票。

4年前，綠營提名4屆市代會主席黃基全是「行動綠團隊」成員，遭藍營支持的無黨吳品叡挑戰，選舉結果，黃基全獲8957票，吳品叡獲得1萬2895票，這次吳品叡拚連任，再度選贏綠營涂建軒，選票成長。

吳品叡臉書宣布，因應疫情影響，市公所將在10、11日發放振興經濟津貼，每位市民千元，請市民依照通知單內容，在指定時間、地點並準備好相關證件領取，通知單由里長、鄰長發放，領取資格11月4日（含）設籍朴子、出生者，未限期領取，得在12至16日上班期間到公所補領，領取截止16日下午4點半，未領取視同放棄不再發給。

受疫情影響，部分鄉鎮市公所發放1千或2千津貼，朴子市公所計畫為確診或隔離市民發放千元，選前，但市代會臨時會各有代表提3案，要求普發市民千元，有代表要求盡快發放，有代表要求選後再發放，意見紛歧，最後定案選後發放。

朴子 疫情

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