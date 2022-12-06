台南模式全國實施！南市登月計畫受惠人次超過7280人

台南市政府去年率先推動「登月計畫」，提供免費生理用品給弱勢家庭女性及偏鄉女學生，並同步於37個行政區放置，供有需要的女性朋友使用，已發出2萬6280包衛生棉，受惠人次超過7280人。

南市府指出，立法院教育及文化委員會上個月在審查教育部預算時，有委員提案，舉出台南推動的登月計畫為例，要求教育部提供可行性報告，評估在各級學校及所屬場館裡，免費提供女性所需的生理用品，落實性別平等，符合聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」的公約，獲教育部長潘文忠當場允諾，將在下個學年度推動，市長黃偉哲也感謝立委看見台南過去的努力，「把台南推動的經驗推廣到中央」。

南市府去年8月和在地企業康那香，以及倡議性平社團全球小紅帽協會，共同宣示啟動「登月計畫」，今年仍持續推動，並得到邱創煥文教基金會、信義房屋等企業的響應，捐贈衛生棉給市府。

再教育局和社會局調配，給予弱勢家戶女性、脆弱家庭女性、身心障礙女性、受暴婦女、監護或安置的女性兒少、新住民家戶女性等，同時也擴大配發到各關懷據點、服務中心和校園，市府的兩處行政中心也有放置，累計已發出2萬6280包衛生棉，受惠人次超過7280人。