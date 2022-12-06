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行人安全、店家賺錢！ 南市友善騎樓累積143公里

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區忠義路段獲友善騎樓競賽新路段組第1名。記者鄭惠仁／翻攝
台南市中西區忠義路段獲友善騎樓競賽新路段組第1名。記者鄭惠仁／翻攝

為維護民眾行走騎樓順暢好行，台南市政府舉辦的友善騎樓競賽考評成績今天出爐，共有11條新、舊路段參與評比下，中西區忠義路、民生路分獲新、舊路段組冠軍，中西區公所贏得27萬獎金，將用於騎樓的改善、維護及宣導等。市府統計，10年來已累積騎樓暢通143.6公里。

工務局表示，市府自2012年起推動騎樓暢通計畫，透過舉辦友善騎樓競賽的方式，由全民參予淨空騎樓，塑造友善騎樓之的境，達到「行人安全、店家賺錢」的目標，累計暢通322條次騎樓路段，累積143.6公里，成效卓越。

今年度友善騎樓競賽，針對商圈、景點、交通站等節點與節點間路線，透過指定路段參賽的方式來達到區域性騎樓暢通目標。於7月至9月由區公所、社區組織等團體勸導商家自行移除或拆除騎樓占據物，並向參賽路段內的騎樓所有權人或使用人宣導友善騎樓暢通計畫，強制於參賽路段的騎樓內側留設1.5公尺淨空空間，並由交通局協助區公所畫設綠色整齊線以提醒居民或店家保持騎樓暢通，以供行人通行使用。

共5個行政區參與競賽，包含中西區、東區、北區、南區及永康區，參賽路段計11條路段，總長度為3.6公里，分為新路段組及舊路段組。成績如下：

新路段組第1名「中西區忠義路(忠義路二段143號至民生路一段376號)」，獎金18萬元。第2名「東區崇明路(崇明路189號至崇學路133號)」，獎金14萬元。第3名「中西區民權路(民權路三段47號至民權路三段89號)」，獎金7萬元。

舊路段組第1名「中西區民生路(民生路一段76至民生路一段114號及民生路一段67號至135號兩側)」，獎金9萬元。第2名「北區西門路(西門路三段41號至223號)」，獎金7萬元。第3名「東區崇學路(崇明路221號至崇學路94號)，獎金5萬元。

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