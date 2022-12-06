把握最後期限 南市列管事業年底前未辦空汙演練將挨罰

台南市有93家納管事業必須每年至少辦理一次「空氣汙染突發事故演練」，但至目前尚有24家未完成演練，環保局提醒，未依環保署規定在年底前辦理演練，依空汙法可處10萬以上2千萬元以下罰鍰。

台南市環保局表示，環保署在2019年9月公告「空氣汙染突發事故緊急應變措施計畫及警告通知作業辦法」，明定使用甲苯、氫氟酸等29項物質的科技業、金屬表面處理業、紡織業等公私場所，應設空汙專責人員或單位，且需擬訂空汙事做緊急應變措施計畫及報環保局核實後執行，每年至少演練一次。

但最近盤點執行情形，尚有24家未完成演練，環保局表示，為免業者受罰，已再發文提醒務必年底完成演練。另為進一步掌握業者有無落實演練，同時要求應於演練前7日前報環保局備查，演練時環保局也會派員到場確認，檢視有無依SOP執行及需加強的項目等。

環保局長謝世傑表示，使用列管物質的納管事業，一旦發生空氣汙染突發事故，除了造成空汙，員工也可能因吸入而危害健康；演練目的在使業者熟悉空汙事故應變程序，為讓演練更貼近可能狀建議業者可與其他事業單位的毒化災、消防演練一起辦理。