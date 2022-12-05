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50年舊教室變身書屋 嘉市大業國中啟用靜思閱讀書軒

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市大業國中將校內50年老舊教室，改設「靜思閱讀書軒」。圖／大業國中提供
嘉市大業國中將校內50年老舊教室，改設「靜思閱讀書軒」。圖／大業國中提供

嘉義市大業國中為全市第1所榮獲教育部閱讀磐石獎的國中，持續推廣閱讀教育，將校內50年老舊教室與慈濟合作，改設「靜思閱讀書軒」，搖身一變成舒適溫馨的閱讀空間；校長陳明君說，是「化腐朽為神奇了」，也印證靜思語中「願有多大，力就有多大」。

嘉市副市長陳淑慧、慈濟靜思書軒營運長蔡青兒、信義企業集團創辦人周俊吉等人出席靜思閱讀書軒啟用典禮，此也是慈濟在國內中小學建置的第221間，嘉市第7間書軒。校方表示，期許透過閱讀，培養孩子靜、思、定的能量。

副市長陳淑慧說，感謝信義房屋周俊吉先生經費挹注，慈濟志工發願建置「靜思閱讀書軒」，讓閱讀成為甘霖，校園裡雨露均霑，孩子能領略書中靜思道理，豐富人生智慧。

市府教育處長林立生表示，嘉市閱讀教育一直是全台模範生，率先結合智慧學生證與圖書館利用，推動智慧線上閱讀，另導入臺師大SR閱讀平台，有效分析孩子閱讀效能，提供深耕閱讀教育之沃土。

蔡青兒指出，最好的教育就是身體力行，慈濟人立願書軒與大眾分享讀好書，感謝嘉義市政府支持以及優質企業贊助，書軒內書櫃桌椅，取材來自慈濟各地環保站回收的塑料，也提供孩子具體實踐愛護地球的生活課程。

嘉市大業國中將校內50年老舊教室，改設「靜思閱讀書軒」。圖／大業國中提供
嘉市大業國中將校內50年老舊教室，改設「靜思閱讀書軒」。圖／大業國中提供
嘉市大業國中將校內50年老舊教室，改設「靜思閱讀書軒」。圖／大業國中提供
嘉市大業國中將校內50年老舊教室，改設「靜思閱讀書軒」。圖／大業國中提供
嘉市大業國中設「靜思閱讀書軒」，慈濟靜思書軒營運長蔡青兒（左一）、信義企業集團創辦人周俊吉（左二）等人出席。圖／大業國中提供
嘉市大業國中設「靜思閱讀書軒」，慈濟靜思書軒營運長蔡青兒（左一）、信義企業集團創辦人周俊吉（左二）等人出席。圖／大業國中提供

慈濟 嘉義 教育部

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