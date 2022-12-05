嘉市輔仁中學全國語文競賽奪佳績 作文、閩南劇場特優

嘉義市輔仁中學在今年全國語文競賽奪佳績，學生徐展諺參加高中組作文，拿下特優；黃若嘉等6名同學參加高中組閩南語讀者劇場，抓緊課餘時間努力練習，也奪得特優；校方指出，相信穩扎穩打的教學是所有比賽根本。

校方指出，9月嘉義市語文競賽時，輔仁中學就已拿下高中團體第3名，另在國、高中的英語演講比賽也都榮獲特優佳績，校內英文教師積極推動全英教學及雙語教育，語文教育多元且扎實有目共睹。

輔仁中學表示，徐展諺由老師李姿瑩指導，代表嘉市參加全國語文競賽高中組作文，拿下特優，李姿瑩連兩年教不同選手代表嘉市參加全國賽；學生林澤瀚則參加全國高中英語即席演講比賽，獲得優勝，徐展諺、林澤瀚都是6年一貫學生。

校方也表示，今年是中學本土語教育實施的第1年，落實本土語教育到嘉市語文競賽，進而黃若嘉、殷于硯、陳心盈、温思宇、胡彤恩、蕭旻昕6名同學，代表嘉市參加全國語文競賽閩南語讀者劇場高中組，獲得特優，6學生都自願參加，抓緊課餘時間努力練習，教學組長劉雅棋老師協助下，獲佳績。

輔仁中學參加的其他類型賽事，校方指出，數理能力的育才以普及、拔尖策略，今年「高中數理能力競賽」分別在數學、地科及資訊共有4名同學獲得佳作，是嘉市私校成績最佳者，再者「2022臺灣能－永續能源創意實作競賽」、「2022WMI台灣選拔賽數學競試」、「第三屆尬科學-全國科學演示擂台賽」、「2022遠哲科學趣味競賽南區初賽」表現優異，皆有獲獎並代表參加全國競賽。

其中，學生溫天豪通過2023年第34屆生物奧林匹亞競賽的初賽，顯示在108課綱下自主學習及探究實作課程中最佳成果。

體育部份，校方指出，輔仁的體育全能是嘉義第1，這一年來無論在田徑好手朱婕瑀或是滑輪國手劉貞語，從女子籃球、網球、武術、跆拳道品勢等，屢次榮獲冠軍，成績斐然；111學年度開始更新增游泳校隊，1學期下來已有多項「破大會紀錄」的比賽成績。

在美感教育中，學生陳易佑榮獲111學年度全國學生美術比賽漫畫類高中職美術班組全國特優、學生林依瑩在全國技藝競賽電腦繪圖榮獲優勝；在SDGs永續發展指標教育下，輔仁學生參加「111年嘉義市環境知識競賽」和「2022全國地理知識競賽」榮獲佳績，並代表嘉市參加全國賽。