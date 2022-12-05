嘉市跨年晚會卡司公布 金曲歌手開唱、孫盛希壓軸

嘉義市前年跨年晚會因疫情改線上直播，去年更因此未辦，市府今天公布，今年「迎接2023全嘉藝起來」跨年晚會於市立體育場登場，卡司包括曹雅雯、壞特等，跨年倒數為萬芳，孫盛希最後壓軸演出，是往年的最大陣容，下午3點起連嗨9.5小時，但也呼籲要全程戴口罩，做好防疫措施。

市府指出，共14組藝人演出，主持人為嘉義在地、擁有豐富主持經驗的Gino，搭擋藝人何美；卡司齊聚不同世代的歌手，頂級文青華語流行女歌手萬芳、創作歌手孫盛希、金曲最佳台語女歌手曹雅雯、金曲最佳新人壞特（？te）、嘉義在地饒舌歌手ACE、搖滾樂團鹿洐人、新生代創作歌手琳誼、「全能MVP」吳霏、歌壇超新星黃號、輕搖滾創作者李晉瑋、音樂學霸理工男莫凡新、金曲獎最佳演唱組合張三李四ft.DAPUN、新生代才子劉亮延Ponzii、日本官方海外姊妹團體AKB48 Team TP。

黃敏惠和何美揭曉演出名單，ACE也演唱「沒有你的生活像是個Nightmare」，炒熱氣氛。

黃敏惠表示，31日下午3點起在市立體育場登場，連續9.5個小時精彩演出，下午有優質在地團隊、晚會有大咖藝人演出，現場還有美食市集、文創市集與公益攤位；市府為鼓勵喜愛創作音樂者，舉辦嘉市在地表演團隊徵選活動，可上臉書粉專「嘉義+1 We Chiayi」報名參加徵選，粉專並同步募集「嘉義市人文風采」精選照片，預計60組，入選照片會在跨年最後倒數1分鐘大螢幕播放。

黃敏惠也感謝「啟坤科技」、「打貓餐飲事業」、「KBS高爾夫球桿身品牌」、「憶聲電子歌林事業部」「歌神KTV」、「全一水電」、「昇億水電材料有限公司」、「國園商務大飯店」，對跨年活動的支持。