鮮乳故鄉的崙背台水辦公廳 活化成「水之家」手作廚房
走進崙背鄉台水公司準備繳水費，沒想到竟被眼前典雅的裝置，和陣陣義大利美食香味深深吸引，台水推動資產活化有成，崙背第一家義式廚房才剛開張，奧運金牌許淑淨率先光臨嘗鮮，對家鄉有此美食進駐，讓素有鮮乳故鄉之稱的崙背增添聲色，「水廠變美食館」更令鄉親大快朵頤。
台水公司第五區處辦理資產活化，吸引國際料理金牌青年返鄉創業，上月間在台水舊崙背所辦公廳開設了「水之家手作廚房」義大利美食，除讓青年一圓創業夢想，也為地方衝撞出不同飲食文化的驚喜，崙背鄉親肯定台水活化計畫有成，老廳舍蛻變成優美的食堂，提供年輕人享受異國美食的空間。
崙背「水之家手作廚房」開張，許多人好奇異國美食進駐偏鄉，會帶來什麼驚喜，曾奪下國際美食比賽金牌，也是網紅主廚貽萱，因緣際會來到崙背開創業夢，不僅提供超夯的義式美食，更不吝與客分享廚房秘訣。
「水之家」除嚴選雲林在地新鮮食材，更將崙背的鮮乳一起入菜，讓義式料理更具風味，且為滿足老一輩老饕，也將日本「炸天婦羅」放進菜單，炸蔬菜驚艷無比，老人家沒想到自己種的菜能炸出如此美食，不少誤闖進餐廳要繳水費的人也讚不絕口，一試成顧客，連奧運舉重金牌許淑淨都成座上賓。
台水公司第5區處長蕭淑貞說，今年除外租崙背辦公廳，也積極盤點其他土地房舍等閒置資產全面推動活化，今年9月莿桐鄉饒平加壓站閒置土地也租給莿桐鄉公所，規畫成假日市集，除解決攤商管理也改善交通市容，更結合加壓站旁花木扶疏的幽美綠園，打造成假日廣場，提供鄉民一個美麗的購物逛街好去處。
蕭淑貞說，此外最近也辦理斗南服務所辦公廳標租，1、2樓仍供作台水辦公，3樓的明亮寬敞的空間也將活化，提供給青年創業辦公之用，由一家人力公司得標，提供地方人力服務，創造就業機會。台水公司除提供量足質優的自來水，也將持續活化資產，創造繁榮地方、台水增加收入的雙贏。
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