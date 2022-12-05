嘉縣市合作殯葬園區聯外道路改善 最核心路段「歸宿之道」啟動

位於嘉義縣水上鄉的嘉義市殯葬園區聯外道路狹窄，分3期改善，市府執行的第3期總經費3.6億多元，全長1500公尺，穿越園區與1和2期銜接，形成環狀路網；市長黃敏惠今和承包商林同棪工程顧問公司董事長王宇睿簽約，表示預計2026年上半年完工，將解決清明等的交通壅塞問題。

市府工務處長蘇文崎表示，第3期道路為南北向，其中拓寬1547公尺，中間新闢的402公尺，路寬15公尺，路型不是直線，是為了避開山坡地、墳墓區，不然墳墓區遷葬數量相當龐大。

蘇文崎也說，此案後來縣府執行的第1期長923公尺、寬15公尺已完工，第2期長730公尺道路，縣府正進行用地取得；第3期幾乎都是市府的土地，免除徵收問題，目標明年底完成發包。

黃敏惠表示，2011年就有針對跨縣市治理提出此道路改善案，不過未獲准，本屆上任，縣長翁章梁也致電盼合作，她回覆只要中央補助，就一定做，市府團隊爭取，並獲立委陳明文、蔡易餘、王美惠、洪孟楷、翁重鈞等人協助，6月獲核定納入生活圈公路補助。

王美惠服務處主任徐文志說，此案當年縣市常有扞格，2016年間他任職雲嘉南服務中心主任，這案子在雲嘉嘉平台討論過，找到交通部成為解決方式，大家都有努力。

黃敏惠也說，殯葬園區是雲嘉嘉南地區，唯一殯、殮、火化、塔位4合一的場所，2019年起共投入7億4000萬多元改善殯葬園區設備，第3期道路為「歸宿之道」也正式啟動。