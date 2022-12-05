亞洲步道大會徒步嘉年華抵達台南 訪山海圳綠道故事

第4屆亞洲步道大會徒步嘉年華今抵南市，由台南社區大學台江分校執行長吳茂成陪同走訪山海圳綠道內海之路，市長黃偉哲期待期待透過此交流，讓更多外國朋友認識，也希望台南的山海圳綠道，能與國外的步道締盟，加強國際的交流與文化的互動。

亞洲步道大會於12月1日至5日，在台灣舉行，主題為「齊聚夢想之路」，有來自日、韓、蒙古、不丹、美、加、澳、匈牙利、香港等9個國家地區、21個步道組織與單位、世界步道聯盟主席聯盟主席Jackie Randle等84位外賓參加，除舉辦國際綠道研討會，並規畫徒步嘉年華，分享台灣3條國家綠道。

昨天在特富野古道，加拿大布魯斯步道與台灣山海圳國家綠道締結友誼步道，今天再從特富野走到曾文水庫，進行山海圳國家綠道的大圳之路、內海之路的參訪，下午沿著山海圳的溪頂寮綠色隧道，走到海佃國小的珍古德涼亭，與海佃國小等校的小台江水手交流。

隨後再到山海圳國家綠道的文化信仰之路起點海尾朝皇宮，由主委郭建良代表贈送山海圳綠道黑糖椪餅，歡迎大家的到來；接著吳茂成陪同來賓騎單車到海尾路綠道漁塭觀賞黑面琶鷺，以及到山海圳綠道起點四草湖，觀看美麗的台江內海夕照，再搭船遊四草湖國際溼地，拜訪台江國家公園，完成從山到海的山海圳國家綠道，台灣多樣性生態及文化的朝聖之路。

吳茂成說，連續4天陪同國際步道友人，實際介紹小台江及社大台江分校、大廟等台江流域社群，倡議催生山海圳國家綠道從守護河川到推動國家綠道運動的公私協力、環境治理故事。國際友人對台灣山海圳國家綠道，公部門與民間共同合作推動台灣山海圳國家綠道，印象深刻。其中來自日本山形的齊藤正史，將在明天從玉山再走回台江，實際體驗山海圳綠道。

農業局長李建裕表示，台南的山海圳綠道，從嘉義的阿里山鄉特富野古道，延伸到台江內海這邊全長大約177公里，是台南的朝聖之路，很感謝吳茂成執行長的協助，讓大眾從不認識到現在大家都非常喜歡這條道路，南市府將來也會陸續舉辦許多活動，讓這條道路更為國人所知。