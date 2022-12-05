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北英獅子會送新鞋給失親兒 鼓勵孩子同心鞋力向前行

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣北英獅子會舉辦同心「鞋」力愛心贈鞋活動，為失親家庭孩子添購新鞋過新年，場面溫馨。圖／北英獅子會提供
雲林縣北英獅子會舉辦同心「鞋」力愛心贈鞋活動，為失親家庭孩子添購新鞋過新年，場面溫馨。圖／北英獅子會提供

雲林縣北英獅子會舉辦同心「鞋」力寵愛失親兒贈鞋善舉，由會長郭金戀率領獅友寒冬送暖，送失親家庭毛毯還有可愛好吃的「烏龜麵包」，帶來溫暖也讓孩子學習烏龜腳踏實地一步一腳印的勤奮精神，更提供北港地區20戶失親家庭的孩子新鞋，每個人到北港全家福鞋店自選喜愛的鞋子好過年，滿場溫馨。

國際獅子會300D1區北英獅子會，連續5年關懷失親兒少及家庭，會長郭金戀今天更帶領北英獅子會，配合失親兒福利基金會嘉義服務處，邀雲林、嘉義失親兒家庭到北港全家福鞋店挑選自己喜歡的新鞋，並送春節祝福紅包、愛心物資，同心「鞋」力寵愛失親兒，讓鞋店溫馨又熱鬧。

郭金戀指出，失親兒福利基金會嘉義服務處陪伴雲嘉地區失親家庭長達15年，目前服務420位失親兒，透過發放助學金、急難救助金、生活補助金、物資、訪視關懷、營隊活動、心理輔導及職涯探索等方式，幫助失去父或母的單親孩子，讓孩子穩定求學、獨立生活。

疫情衝擊，打亂民眾生活和經濟，物價上漲，讓原本生活不寬裕的失親家庭雪上加霜；北英獅子會感同身受，號召獅友及愛心企業、宗教團體響應捐助獎學金及物資，助失親家庭度難關。

獅子會GST協調長吳朝曄更連結全家福鞋業公司送給北港地區20戶失親孩子1人1雙新鞋，今天失親孩子擠滿鞋店，挑出一雙雙自己喜歡的鞋子試穿。

「哇！這雙是夢寐以求的款式。」讀小學的孩子選到自己最喜歡的球鞋，樂不可支，做媽媽的看孩子快樂抱著新鞋，喜悅之情全寫在臉上。

另有一位婦人帶著國中兒子和3歲女兒挑鞋，孝順的兒子希望把買新鞋的機會讓給媽媽，見妹妹看上一雙會發亮的鞋子，只好讓妹妹買，他只選了一雙可以和媽媽輪流穿的拖鞋。此情此景，這位失親兒的孝心，看在大家眼裡，更是感動，為這場新年添新鞋活動，增添不少溫馨喜氣。

獅友吳靜盈也率領新獅友贈送毛毯及可愛好吃的「烏龜麵包」，鼓勵孩子學習烏龜腳踏實地一步一腳印的勤奮精神，勤學向上。

雲林縣北英獅子會舉辦同心「鞋」力愛心贈鞋活動，為失親家庭孩子添購新鞋過新年，場面溫馨。圖／北英獅子會提供
雲林縣北英獅子會舉辦同心「鞋」力愛心贈鞋活動，為失親家庭孩子添購新鞋過新年，場面溫馨。圖／北英獅子會提供
雲林縣北英獅子會舉辦同心「鞋」力愛心贈鞋活動，為失親家庭孩子添購新鞋過新年，場面溫馨。圖／北英獅子會提供
雲林縣北英獅子會舉辦同心「鞋」力愛心贈鞋活動，為失親家庭孩子添購新鞋過新年，場面溫馨。圖／北英獅子會提供
雲林縣北英獅子會舉辦同心「鞋」力愛心贈鞋活動，為失親家庭孩子添購新鞋過新年，場面溫馨。圖／北英獅子會提供
雲林縣北英獅子會舉辦同心「鞋」力愛心贈鞋活動，為失親家庭孩子添購新鞋過新年，場面溫馨。圖／北英獅子會提供
雲林縣北英獅子會舉辦同心「鞋」力愛心贈鞋活動，為失親家庭孩子添購新鞋過新年，場面溫馨。圖／北英獅子會提供
雲林縣北英獅子會舉辦同心「鞋」力愛心贈鞋活動，為失親家庭孩子添購新鞋過新年，場面溫馨。圖／北英獅子會提供

獅子會 北港 烏龜

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