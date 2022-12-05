水利署斥資36.1億元整治雲林河川 打造親水休憩河岸

雲林大湖口溪、石牛溪及北港溪流經斗六、斗南等人口稠密地區，但逢大雨易暴漲溢堤，造成淹水災害，經濟部水利署第五河川局長莊曜成今表示，斥資36.1億元整治，改善淹水面積共達280公頃，將分別於今年底及明年底前完工，斥資4.5億元的虎尾溪景觀設計也將在後年完成。

莊曜成表示，大湖口溪總經費11.8億元，包括用地費4億元、工程費7.8億元，共11件工程，興建堤防7770公尺，改善淹水面積120公頃，可在今年底完工；石牛溪總經費24.3億元，包括用地費10億元、工程費14.3億元，共21件工程，興建堤防7935公尺，改善淹水面積160公頃，可在明年底前完成，均超前原訂期程2年。

莊曜成強調，隨著城鄉發展與經濟民生活絡，大湖口溪、石牛溪兩岸已形成稠密人口聚落，除保障民眾生命財產安全外，也考量休憩及生態功能，特別採用混凝土減量工法，在確保防洪安全無虞下，兼顧友善河岸生態環境，營造休憩及運動空間。

針對虎尾溪，水利署在今年10月完成虎尾潮韌性城鎮水岸縫合規劃設計暨監造發包作業，總工程經費4.5億元，未來將串連虎尾糖廠、虎尾鐵橋、酒精槽等歷史建物，預計後年完成安慶圳水岸縫合景觀工程、北港溪水岸地景環境營造景觀工程、平和滯洪池地景整合景觀工程等3件工程設計。