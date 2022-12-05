綠色魔法10日台南沙崙登場 黃偉哲邀親子學習探索綠能
2022沙崙綠色生活節X綠色魔法日系列活動，將於12月10日在台南沙崙大台南會展中心戶外展區登場，周邊規畫一系列以神秘綠色魔法為主題的活動，市長黃偉哲今持魔棒，化身為魔法學校校長，邀請親子一同來沙崙，共享綠色魔法時光。
黃偉哲表示，為了讓孩子們了解珍愛地球的重要性，快樂學習綠能科技相關知識，府特地舉辦「沙崙綠色生活節X綠色魔法日」，希望藉由科普實驗、闖關遊戲等較為輕鬆的方式，培植孩子的節能減碳觀念；而除了互動遊戲，活動現場，也有擺設在地美食及特色攤位，歡迎大小朋友一起來共學共遊。
「沙崙綠色生活節X綠色魔法日」的挑戰關卡，以趣味親子互動為核心，結合廣受大眾喜愛的寶可夢，打造3大挑戰區及5大活動關卡，包含綠寶石保衛戰-親子闖關區，推出「逃出魔法陣-巨大紙箱迷宮」、「低碳魔法師-趣味丟球」、「能量對對碰-訓練記憶力」、「尋找魔法師-打卡亮點」、「魔法幸運輪盤」，只要時間內完成每個關卡，可獲得綠能魔法師徽章，集滿4個徽章有機會獲取魔法購物金。
現場設置的綠色魔法樂園-充氣遊戲區，可讓小朋友遊玩放電，家長也能放風休憩；還有綠色魔法道館-綠能體驗區，歡迎大小朋友共同DIY太陽能光能衝鋒車、風能旋風小跑車，體驗綠能運作過程。
經發局表示，南市府積極配合國家推動「5+2」產業政策「綠能科技產業」，舉辦沙崙綠色生活節活動，特別設計代表科學城「創能」、「儲能」、「節能」、「系統整合」為主軸的4大綠能魔法師。
為了展現台南在地綠能產業實力，活動串聯15家台南低碳美食業者，更邀請東森幼幼台哥哥姐姐唱跳表演、魔幻綠時光馬戲團、兒童劇團音樂劇等演出。另外也設置魔法能量補充站，現場消費滿百可至台南購物節官網登入發票，即可兌換咖啡或爆米花一份，消費滿200元以上可參加魔法扭蛋機抽獎活動，最大獎為Switch，當天入場前100 名送小魔法帽，打卡則送限量魔法隨身瓶。官方活動網站(https://www.ssgesc.tw/#/home)。
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