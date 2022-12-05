快訊

邊境漸鬆綁…明年1月1日起 無健保非本國籍者確診新冠肺炎要自費

本土現零星BQ.1、BA.2.75病例 羅一鈞：BA.5仍主流

直播／所有縣市未超過2千例！本土增10,209例 相隔222天新低

假牙補助！綠議員指中央扣預算也要做 黃敏惠回應了

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今出席議會定期會總質詢。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠今出席議會定期會總質詢。記者林伯驊／攝影

嘉義市是否全面補助長輩假牙受關注，市議員黃露慧、黃大祐今天聯合總質詢指出，其他縣市被扣一般補助款，仍補助裝假牙，市府不必舉債為何不能做？市長黃敏惠說，希望中央解除社福預警制度，不會因此扣補助款，就馬上追加預算，不然預算大餅就這麼大，不希望預算互相排擠。

民進黨市長候選人李俊俋日前提出補助65歲以上長輩裝假牙，無黨議員黃思婷日前質詢也爭取市府補助。

黃露慧、黃大祐質詢說，市府認為要做假牙補助的前提是中央不扣一般性補助款，而市府計算出要，嘉市65歲以上4萬6000多人，依國內老人全口缺牙率大約20.6%，嘉市約1萬人缺牙、現行補助制度是裝置費用4.4萬元，需大概4.5到5億，但若以1成多要裝假牙推算，每年僅不到7000萬、4年不到3億。

黃大祐說，嘉縣已花4億，也被扣補助款，市府應思考，多花經費、少拿補助，是有需要的；黃露慧也說，若市府覺老人是首要照顧，沒舉債，為何不能做？

市長黃敏惠表示，嘉市財政紀律好，中央就應該解除社福預警制度，不要扣補助款，只要解除限制，會立刻編追加減預算，逐年逐步依照財政狀況推動全面補助假牙。

黃敏惠也說，本來就有既定方向，不分黨籍，以人民為優先，該做的不會因為政黨不同而不做，但預算這個餅就這麼大，如何做而不會互相排擠，是編列預算必須考量的，尤其市府未來還有鐵路高架化38億配合款。

民進黨嘉市議員黃露慧（左）、黃大祐（右）今聯合質詢老人假牙補助議題。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市議員黃露慧（左）、黃大祐（右）今聯合質詢老人假牙補助議題。記者林伯驊／攝影

假牙 黃敏惠 議員 2022大選 嘉義市選舉

延伸閱讀

嘉市紅毛埤坡地坍方「權責卡關近1年」市府確定這樣幫忙

黃敏惠貼文「沒深蹲豈能了解嘉市」 李俊俋：腳麻了?

嘉市眷村生活文化館進度曝光 黃敏惠：打造成文化園區

經營童軍有成 黃敏惠獲亞太區傑出地區領袖領導獎

相關新聞

假牙補助！綠議員指中央扣預算也要做 黃敏惠回應了

嘉義市是否全面補助長輩假牙受關注，市議員黃露慧、黃大祐今天聯合總質詢指出，其他縣市被扣一般補助款，仍補助裝假牙，市府不必...

可以來逛了！國三台南東山服務區試營運中

國三台南東山服務區賣場今年5月起整修，歷經半年施工，上月試營運中，預定明年初正式重新開幕，除營造「森林系」氛圍，賣場動線...

水利署斥資36.1億元整治雲林河川 打造親水休憩河岸

雲林大湖口溪、石牛溪及北港溪流經斗六、斗南等人口稠密地區，但逢大雨易暴漲溢堤，造成淹水災害，經濟部水利署第五河川局長莊曜...

綠色魔法10日台南沙崙登場 黃偉哲邀親子學習探索綠能

2022沙崙綠色生活節X綠色魔法日系列活動，將於12月10日在台南沙崙大台南會展中心戶外展區登場，周邊規畫一系列以神秘綠...

嘉市紅毛埤坡地坍方「權責卡關近1年」市府確定這樣幫忙

嘉義市紅毛埤13號旁的邊坡，土石滑落衝破磚牆，危及民宅，市議員黃露慧今總質詢追問處理進度，聽聞市府答覆，依水土保持法須由...

南科特定區開發FG區段徵收進度超前 黃偉哲：節省公帑

台南南市政府開發南科F、G區，地震局上午公告目前進度達46%，預計民國113年完工，將顯著改善周邊環境、增加戶外休憩空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。