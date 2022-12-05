假牙補助！綠議員指中央扣預算也要做 黃敏惠回應了

嘉義市是否全面補助長輩假牙受關注，市議員黃露慧、黃大祐今天聯合總質詢指出，其他縣市被扣一般補助款，仍補助裝假牙，市府不必舉債為何不能做？市長黃敏惠說，希望中央解除社福預警制度，不會因此扣補助款，就馬上追加預算，不然預算大餅就這麼大，不希望預算互相排擠。

民進黨市長候選人李俊俋日前提出補助65歲以上長輩裝假牙，無黨議員黃思婷日前質詢也爭取市府補助。

黃露慧、黃大祐質詢說，市府認為要做假牙補助的前提是中央不扣一般性補助款，而市府計算出要，嘉市65歲以上4萬6000多人，依國內老人全口缺牙率大約20.6%，嘉市約1萬人缺牙、現行補助制度是裝置費用4.4萬元，需大概4.5到5億，但若以1成多要裝假牙推算，每年僅不到7000萬、4年不到3億。

黃大祐說，嘉縣已花4億，也被扣補助款，市府應思考，多花經費、少拿補助，是有需要的；黃露慧也說，若市府覺老人是首要照顧，沒舉債，為何不能做？

市長黃敏惠表示，嘉市財政紀律好，中央就應該解除社福預警制度，不要扣補助款，只要解除限制，會立刻編追加減預算，逐年逐步依照財政狀況推動全面補助假牙。