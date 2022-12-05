嘉市紅毛埤坡地坍方「權責卡關近1年」市府確定這樣幫忙
嘉義市紅毛埤13號旁的邊坡，土石滑落衝破磚牆，危及民宅，市議員黃露慧今總質詢追問處理進度，聽聞市府答覆，依水土保持法須由土地承租人來改善，她當場氣得質疑，「除了法沒有情理？太官僚了」。對此，市長黃敏惠說，一定重視人民財產生命；建設處回應，盡快認定災害成因報給中央。
黃露慧、黃大祐聯合質詢，指出約2、3月間反映此事給市府，前往現場會勘約5、6次，工務處回答因是國有財產署租給民眾的地，導致無法去做，但這刻不容緩。
工務處長蘇文崎答詢說，崩落山坡地一邊是私人土地，一邊是國有財產署土地，國產署地依水土保持法，改善的義務人第1順位為經營使用者、第2是土地所有權人，也要先認定災害成因，若為天然災害，報給水保局決定後續處理；建設處長田長沛說，災害認定的部分，持續與工務處協調當中。
黃露慧聽聞答覆相當不滿，批「誰、推、誰，罔顧人民財產安全，把民眾解決困難就好」，「除了法沒有情理嗎，這樣太官僚」，她也說，自己透過中央反映，確定可用國有非公用土地方式處理，由市府提報有水保方面有急迫性，水保局會寫計畫、撥預算。
黃露慧遲遲無法接受市府給的答覆，大會先進行中場休息，據了解，市長黃敏惠也立即和局處長開會研討；下半場開始後，黃敏惠說，一定會重視對人民重要的、及人民財產生命議題。
田長沛回應，一周內會先報告，認定災害成因的進度；蘇文崎會後說，先認定是使用人問題或天然災害問題，確認是天災，沒有行為人，市府會盡快發文給水保局。
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