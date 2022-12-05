台南新市公所辦防災訓練災害心理講座 提升社區應變能力

台南市新市區公所今天在三里聯合活動中心舉辦「防災教育訓練暨災害心理衛生講座」，邀請消防局第四大隊新市分隊宣導居家安全用火用電、住宅用火災警報器作用，及災害發生前中後正確應變， 提升社區義工災害救助能力。

區公所表示，與會里鄰長與防災志工跟著消防人員學習心肺復甦術及AED操作，藉實際操作讓里鄰長及防災志工能夠更有臨場感，碰上實際狀況時也更能夠應變，落實「全民防災、平安家園」零災害目標。

區長譚乃澄說，受災時不僅需要應變災害技能，災後心理照顧同等重要。因而邀請台南大學諮商與輔導學系兼任輔導中心主任吳麗雲，講解災難過後，人的狀態可能會發生哪些改變及症狀，並且周遭的人如何覺察，藉由講座讓防災志工們對於災後人們的狀態能有更高的敏感度，同時也懂得如何提供協助。