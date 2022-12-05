南科特定區開發FG區段徵收進度超前 黃偉哲：節省公帑

台南南市政府開發南科F、G區，地震局上午公告目前進度達46%，預計民國113年完工，將顯著改善周邊環境、增加戶外休憩空間，基地内開放空間留設可降低水災威脅，建構完整地區防救災系統。

市長黃偉哲表示，工程配合南科近年快速推動，市府日前委派專家查核施工品質及進度等項目，對主辦機關確實督導及道路級配拌合焚化爐底渣後平整度、道路側溝線形等工項讚許有加，且認同工程場域對於環境系統監控及提供勞工良好休息區域。

地政局長陳淑美表示，為落實中央循環經濟政策，與環保局合作將再生粒料焚化爐底渣，優先使用道路級配粒料底層，利用施工流程混摻拌合後及管制作以達到各項規範標準，並獲得查核委員肯定，期許施工團隊未來還要更精益求精，繼續保持佳績。

地政局開發工程科指出，工程除配粒料底層拌合焚化底渣再生粒料12%，預計可替環保局去化焚化再生粒料約7200公噸，約可節省公帑394萬多元，並與白河水庫清淤土方，去化約50萬立方公尺土方，節省公帑1億3365萬餘元，概估可為市府節省公帑1億3759萬餘元，改善白河水庫清淤活化，也可提升水庫蓄水容量。

地政局表示，為了即早因應市區節水抗旱，除了在南科FG區段徵收工程使用再生水，相關開發工程例如北安市地重劃工程、喜灣市地重劃工程等均派車至安南、仁德、官田、水資源回收中心取用回收水用於工地灑水作業，除有效減少施工中揚塵、也減少PM2.5產生，

地政局表示，截至11月底前已載運約3萬3133噸次級用水，以台南市每人每日生活用水量270公升換算，約可節省12萬2715人每日用水量，大幅節省民生用水使用。將持續藉焚化底渣再生粒料運用、水庫清淤土方活用、回收水再利用等方式提升循環再生經濟，形塑優質環境。