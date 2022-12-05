台南小學生菇寮漁港取食材 山珍海味做醬油

中醫事科技大學USR昨攜手甫獲漁業署食魚教案特優的南大附小彩虹斑馬團隊開發烏魚醬油課程，師生到台南市左鎮山豹部落摘取段木香菇，並走訪將軍漁港取得烏魚，準備利用段木香菇及烏魚殼製作烏魚香菇醬油。

中華醫大校長孫逸民表示，此次課程利用受暖冬影響體型較小的香菇，取代常見的添加物「5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉」，以及利用經濟價值較低的烏魚殼，製作台南家鄉味的烏魚醬油，讓學生了解及體驗「吃當季、食當地、惜食材」。

段木香菇園主卓永政帶領學生體驗段木鑽孔、植菌、封蠟的種植過程，也讓學生了解，因香菇吸收到的段木養分，所以香氣濃郁。學生余承潔說，聽園主的說明，才知每個月都要將段木上下翻轉叫醒菌株，才會長出香菇，看到菇寮的數百根段木，更能感受到菇農的辛苦。

「呷鹽水烏卡贏呷豬腳箍」，將軍漁港辦事處主任楊賢志別準備公、母烏魚各一隻，現場進行裂解教學。學生陳曉雯說，白色烏魚鰾竟然是精囊，烏魚肫是胃囊，與烏魚子合稱「烏魚三寶」，取出三寶後的「烏魚殼」經濟價值不高，因此用烏魚殼來做魚醬油。