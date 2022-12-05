2022明道中學走讀台灣 首站體驗嘉義高山茶與咖啡文化

為推廣農村教育及SDGs聯合國永續發展目標，嘉義縣政府成立的休閒農業區共同品牌「嘉義縣陽光郊遊社」，昨天邀請台中明道中學及永春國小41位師生，前往阿里山雅慕伊咖啡莊園及瑞峰太和休閒農業區，探索高山茶與咖啡的原鄉。

嘉義縣陽光郊遊社為致力推廣南笨港、瑞峰太和與茶山三大休閒農業區，鼓勵國人走入縣內旅遊，領略人與大地間的美麗循環；昨日下午縣長翁章梁特別現身上意茶行，與明道中學、永春國小師生互動。

除介紹嘉縣成為農工大縣的歷史脈絡，縣長也化身考官，以趣味方式與學童進行快問快答；翁章梁說，盼透過走讀計畫，讓學生認識茶與咖啡的生長環境與製程過程，了解嘉義縣農業大縣在台灣扮演著重要角色。

明道中學指出，校方舉辦走讀台灣計畫邁入第13年，今年以「舌尖上舞動的記憶」，辦理為期6天文化走讀計畫，帶領學子從台中出發，以嘉義縣為旅程第一站，沿途經過屏東、花東、宜蘭、新北及台北等7個城市，探索台灣多元豐富的自然生態及飲食文化。

第一站嘉義縣的旅程，邀請黑沃咖啡與在地三大咖啡莊園代表，雅慕伊咖啡莊園浦瀚文、晞野咖啡莊園浦強生、奎咖農莊石智奎，共同引導學子認識咖啡的原鄉及企業社會責任。