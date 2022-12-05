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照顧弱勢 南市勞工局晴天坊、視障按摩進駐東山服務區

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市勞工局晴天坊、視障按摩進駐東山服務區，勞工局長王鑫基推薦也籲請用路人以實際消費力挺弱勢者。圖 ／勞工局提供
南市勞工局晴天坊、視障按摩進駐東山服務區，勞工局長王鑫基推薦也籲請用路人以實際消費力挺弱勢者。圖 ／勞工局提供

照顧弱勢，台南市政府勞工局晴天坊、視障按摩手工藝平台，即日起進駐國三東山服務區，除籲請用路人以消費支持身障者就業。

勞工局晴天坊、視障按摩手工藝平台，是台南市政府勞工局落實市長黃偉哲推動「希望家園」政策，輔導身心障礙者、新住民、原住民、特定對象而設置，近日東山服務區經營權轉換後再次上架，感謝業者統一超商落實企業社會責任，規畫2區域予勞工局運用。

勞工局局長王鑫基指出，本次晴天坊手工藝品採合作寄賣方式，商品陳列服務台左邊，有醒目的晴天創意築夢坊粉紅色背板供民眾辨識。商品方面，包括三位創作者、九件作品，慈光心智關懷協會帶領心智障礙朋友製作的「手工皂」、「沐浴皂」芳香療癒、彭毓珍夥伴充滿在地意象的台灣名勝古蹟、藍白拖手製皮革鑰匙圈，樂齡創作者石秋霞的各式布製手工包、飲料杯提袋、面紙掛袋等。

視障按摩服務由社團法人台南市盲人福利協進會專業視障按摩師提供服務，按摩師都是通過國家按摩技術士考試合格，平日服務時段為中午12時至下午5時、假日時段為上午10時至下午5時30分。

按摩小站的整體意象特別委請長榮大學數位內容設計學系助理教授林揚智團隊設計，以「舒壓放鬆形象」主題展示，強化推廣紓壓按摩觀念普及化，希望遊客在此停留紓壓解疲後，踏上輕鬆愉快旅程。

照顧弱勢，台南市政府勞工局晴天坊、視障按摩進駐東山服務區。圖 ／勞工局提供
照顧弱勢，台南市政府勞工局晴天坊、視障按摩進駐東山服務區。圖 ／勞工局提供

按摩 勞工局 視障

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