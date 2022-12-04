嘉市眷村生活文化館進度曝光 黃敏惠：打造成文化園區

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右四）今出席眷村生活文化館的公聽會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右四）今出席眷村生活文化館的公聽會。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府規畫在建國二村的市地重劃基地上，興建「眷村生活文化館」，今天辦首場公聽會，市長黃敏惠也出席，表示眷村文化館將擴大為眷村文化園區，未來成為建國二村的一大亮點，為嘉市創造兼具文化歷史與休閒生活體驗的新空間。

眷村生活文化館今於經國新城辦公聽會，黃敏惠說，建國二村基地上的4棟眷舍的硬體更新、活化再利用，也將結合周邊景觀，打造成眷村文化園區，充份呈現嘉義市特有眷村文化。

建築師邵彥文說明設計理念，指出眷村生活文化館將以眷村生活文物、影像資料以及建築空間為主軸，加進動態展演，重現歷史脈絡，讓眷村生活走進空間和展覽，並且平衡遺址保存與都市開發、休憩綠帶及人文的結合，讓民眾走在眷村生活街，彷彿走在過去眷村兩旁都是家戶的巷弄，充分感受嘉義眷村特有的生命力。

黃敏惠也說，將舉辦2場公聽會、1場說明會，規畫設計團隊的建築師邵彥文都會說明計畫內容，也請眷村居民分享當年的生活情景，期待大家踴躍參與、集思廣益；9日下午2點辦第2場公聽會，於嘉市立博物館1樓簡報室，23日下午2點於市立博物館1樓簡報室辦第3場。活動報名可洽https://museum.chiayi.gov.tw/OnlineApplyForm.aspx?Cond=29c8cb99-51f8-4fbe-ad1b-a493a3d0e71d

市府指出，建國二村早期以空軍眷舍為主，「空軍戰神」高志航將軍遺眷宿舍就在此地，也是電視製作人王偉忠「光陰的故事」、「寶島一村」的眷村故事取材來源，眷村生活多元豐富；建國二村上保留的4棟眷舍建築，面積300多平方公尺，文化局已透過公開招標方式委託邵彥文建築師事務所辦理，預計明年8月底完成規劃設計，後續即啟動工程案。

眷村生活文化館興建案今天舉辦首場公聽會。圖／嘉義市政府提供
眷村生活文化館興建案今天舉辦首場公聽會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前排右三）今出席眷村生活文化館的公聽會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前排右三）今出席眷村生活文化館的公聽會。圖／嘉義市政府提供

眷村 建築 嘉義

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