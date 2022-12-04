嘉市眷村生活文化館進度曝光 黃敏惠：打造成文化園區

嘉義市政府規畫在建國二村的市地重劃基地上，興建「眷村生活文化館」，今天辦首場公聽會，市長黃敏惠也出席，表示眷村文化館將擴大為眷村文化園區，未來成為建國二村的一大亮點，為嘉市創造兼具文化歷史與休閒生活體驗的新空間。

眷村生活文化館今於經國新城辦公聽會，黃敏惠說，建國二村基地上的4棟眷舍的硬體更新、活化再利用，也將結合周邊景觀，打造成眷村文化園區，充份呈現嘉義市特有眷村文化。

建築師邵彥文說明設計理念，指出眷村生活文化館將以眷村生活文物、影像資料以及建築空間為主軸，加進動態展演，重現歷史脈絡，讓眷村生活走進空間和展覽，並且平衡遺址保存與都市開發、休憩綠帶及人文的結合，讓民眾走在眷村生活街，彷彿走在過去眷村兩旁都是家戶的巷弄，充分感受嘉義眷村特有的生命力。

黃敏惠也說，將舉辦2場公聽會、1場說明會，規畫設計團隊的建築師邵彥文都會說明計畫內容，也請眷村居民分享當年的生活情景，期待大家踴躍參與、集思廣益；9日下午2點辦第2場公聽會，於嘉市立博物館1樓簡報室，23日下午2點於市立博物館1樓簡報室辦第3場。活動報名可洽https://museum.chiayi.gov.tw/OnlineApplyForm.aspx?Cond=29c8cb99-51f8-4fbe-ad1b-a493a3d0e71d