經營童軍有成 黃敏惠獲亞太區傑出地區領袖領導獎

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市111年度水土保持月宣導活動，從5月延到今天在嘉義農業試驗分所舉辦。圖／嘉義市政府提供
嘉義市111年度水土保持月宣導活動，從5月延到今天在嘉義農業試驗分所舉辦。圖／嘉義市政府提供

嘉義市111年度水土保持月宣導活動，因疫情從5月延到今天在嘉義農業試驗分所舉辦，市長黃敏惠與逾400童軍，藉由闖關、種子DIY等得到水土保持的知識；黃敏惠身兼嘉市女童軍會理事長，今還獲頒世界女童軍亞太區傑出地區領袖領導獎，她說，很高興讓國際看到嘉義市女童軍的努力。

黃敏惠今日從中華民國女童軍總會理事長周韻采手中接下獎項，周韻采表示，這個獎彰顯黃市長領導嘉市女童軍8年來成果，推動26項大活動，包括與總會合辦的青年領袖培力營等，在嘉市則有舉辦的日環食、外傘頂洲淨灘等，都是嘉市女童軍全國創舉的活動，且會員數大幅增加。

黃敏惠說，能榮獲亞太區女童軍傑出地區領袖領導獎的榮譽，是團隊努力的成果，更是夥伴的深耕與創新，很高興讓國際看到嘉義市女童軍的努力。

市府教育處表示，嘉市是台灣最早推動女童軍運動的城市，1948年嘉義女中成立全台第1個女童軍團，這次活動特別結合童軍，將童軍所學以及水土保持相結合，期盼寓教於樂的活動中，深入了解水土保持的內涵，一起努力做好水土保持工作。

嘉義市童軍會指出，活動主軸分兩大部分，上午「水土保持分站活動」內容有「種子DIY」、「食農教育體驗」、「水土保持教學」、「熱帶果樹導覽」等，參加人員分成柑橘團、酪梨團、荔枝團、榅桲團等六個團，由各團團長帶領，依次循環各站進行學習；下午為「水土保持闖關遊戲」計有12關。

嘉義市長黃敏惠（右）今天出席嘉義市111年度水土保持月宣導活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）今天出席嘉義市111年度水土保持月宣導活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市111年度水土保持月宣導活動，從5月延到今天在嘉義農業試驗分所舉辦。圖／嘉義市政府提供
嘉義市111年度水土保持月宣導活動，從5月延到今天在嘉義農業試驗分所舉辦。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）今天從中華民國女童軍總會理事長周韻采手中，接下世界女童軍亞太區傑出地區領袖領導獎。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）今天從中華民國女童軍總會理事長周韻采手中，接下世界女童軍亞太區傑出地區領袖領導獎。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 食農教育

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