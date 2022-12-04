點亮民治市民廣場耶誕樹 黃偉哲與市民共享節慶氣氛
台南市政府今晚在民治市政中心市民廣場舉辦「2022幸福台南．耶誕點燈」活動，現場70家各式手創及美食攤位，加上精彩沙畫、歌唱及舞蹈表演，市長黃偉哲帶領大家點亮耶誕樹，吸引許多民眾參與。
黃偉哲表示，市府致力建設大新營地區，除硬體設備活動也不能少，12月17日南瀛綠都心將舉辦眾所期待的耶誕跨年系列活動演唱會，邀請玖壹壹等知名藝人與大家同歡，請大家來共襄盛舉。
黃偉哲說，他現在住在新營，對於溪北建設十分重視，感謝市議員對市政支持，國圖南館已動工，還有新營鐵道地景公園、長勝營區等啟用，都讓大新營區越來越好，而今點燈儀式他也期許台南市政更上層樓，市民安居樂業。
「點燈」活動由新營倉庫耶誕市集熱鬧開場，接著台南在地Monday樂團、台南灑舞部岸Sa’opoan原舞團、活水之泉敬拜團、育德工業家事職業學校、弦樂組曲演奏接力演出，黃偉哲除分送耶誕小禮物給市民，也和大家一同合影，展現親民一面。
市府秘書處表示，民治市政中心已連續4年辦耶誕點燈活動，深獲大新營各界好評。今年市民廣場佈置的耶誕樹高約6.5公尺，樹上點綴竹報平安的圓形籐球，在夜色與燈光下，奼紫嫣紅，「台南400Box」的盒身包裹著台南400年的圖騰意象，四周以火焔黃雞冠、矮牽牛、一串紅及鼠尾草等2400朵花材精心裝點，聖誕樹將持續閃耀至明年1月8日。
秘書處指出，為陪伴民眾歡度週末，迎接耶誕佳節，今年表演邀請台南在地的表演團體和「小鳳飛飛」方寧、知名主持人陳凱倫及音樂製作人黃國倫等藝人為活動獻唱演出，希望為市民朋友製造更多屬於大新營的歡樂記憶。現場並有警察局與消防局的小小警察及小小消防員體驗活動、南瀛親子館耶誕小品DIY 活動，讓親子共度美好時光。
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