雲林妙應仙妃遠嫁台中廣澤尊王 熱鬧迎娶白米一牛車
雲林縣土庫鳳山寺開基388周年，今天妙應仙妃與台中忠福堂廣澤尊王喜結連理，忠福堂遵循古禮，用牛車拖2000斤白米，準備12項聘禮，熱鬧迎娶新娘，沿路準備喜糖、平安御首、發財錢母等紀念品，結緣送給觀禮信眾，將妙應仙妃隆重迎娶回台中忠福堂。
台中忠福堂選擇今天吉日早上8點30分，在土庫圓環集結，廟方按照古禮12項禮品，一路從圖庫圓環進入市區，到達鳳山寺廣澤尊王廟，10點30分舉辦訂親儀式，縣府民政處副處長陳良駿代表縣長張麗善致意，祝福妙應仙妃與廣澤尊王永結同心。
鳳山寺主委郭建太、土庫鎮新科鎮長陳特凱、台中市議員徐瑄灃、鎮民代表及里長都到場參加，台中忠福宮贈送食米2000公斤，提供給土庫鎮長青食堂及弱勢團體，團拜後恭迎妙應仙妃入轎，中午12點30分完成迎娶儀式，並出發遊土庫市區後，回到台中市區。
民間流傳，廣澤尊王俗名為郭忠福，與妙應仙妃是一對神仙眷侶，生了13個兒子，即民間奉祀的十三太保；台中忠福堂主祀廣澤尊王單身至今，而土庫鎮鳳山寺妙應仙妃多年來也未有人成功擲筊分靈，經雙方廟宇擲筊請示神明後，妙應仙妃給出6個聖筊願意出嫁，廣澤尊王也回應3個聖筊，同意由台中忠福堂迎回奉祀。
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