特富野締結友誼 黃偉哲邀國際友人踏查台南山海綠野

農委會林務局今天舉辦山海圳國家綠道的特富野古道與加拿大布魯斯步道締結友誼步道揭牌儀式，因山海圳國家綠道是由台南山海圳綠道的初始構想而來，台南市副市長趙卿惠也到場見證，並與美國、加拿大、日本、蒙古、澳洲、韓國專家交流，宣傳台南山海之美。

台南市長黃偉哲說，山海圳國家綠道從台南的台江內海、鹽水溪口為起點，沿嘉南大圳上溯至烏山頭水庫，逐漸延伸至嘉義境內的玉山主峰，全長177公里，包括雲嘉南、西拉雅、阿里山共3個國家風景區、台江、玉山2個國家公園、嘉義林管處及台大實驗林2個林區、2座水庫以及4大河川，擁有極為豐富的自然人文地景，很高興在疫情後邀請到這些國際專家前來踏查這條充分連結歷史與自然的文化綠廊，尤其綠道起點的台江地區，明年將迎來建庄2百周年，未來歡迎更多國際友人來台南健行，徜徉山海圳國家綠道。

市府表示，在此次前來的專家中，也包括來自日本山形的齊藤正史，他是位全職長距離健行者，目前步道總行走距離超過2萬2000公里，，他預計在台灣停留40天，踏查台灣3條國家綠道及台北大縱走，並將為日本戶外雜誌撰寫台灣綠道的報導，趙卿惠特別代表市長邀請齊藤抽空來台南演講，將他對山林步道的觀點分享給台南市民。

齊藤對於阿里山特富野的林相很感興趣，建議選擇步道植栽時，不但要注意植物育成容易，更要評估後續維護管理的便利性。齊藤也表示，一路從台北下來，充分感受到南部蔬菜水果的豐盛與美味。