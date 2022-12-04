台灣好行山博行線新玩法 南市請來西班牙型男領路

台灣好行山博行線有新玩法，台南市觀旅局今天推出「魚頭君帶你玩台南台灣好行Let's go」台灣好行主題示範遊程，邀請到網路實境節目老外瘋人院成員之一，西班牙型男佩德羅擔任領路名人，與15名親子家庭遊客同遊山博行線，來趟親子共遊之旅。

佩德羅在領路過程也與小朋友分享他的學習方式，他認為會讀書的小朋友一定也要懂得玩，念書不是只有在書桌前，而是應該走出教室，多到具有知識性的地方參觀，在旅遊過程中學習或看到課本所講述的內容，讓學習更加豐富有趣，台南就有許多這樣子的景點優勢，可以讓孩子邊玩邊學。

市長黃偉哲表示，台灣好行山博行線所經的景點富含教育與親子共遊的特點，不論是大人或小孩都可以收穫滿滿。有鑒於旅客建議路線站點的體驗可以更多元，此次與沿線站點之一的南科贊美酒店合作，加入「阿嬤的菜園」行程，讓遊客可以透過體驗傳統古早控窯與結合食農教育活動，來趟與大自然親土的田園行程，為山博行線增加新的亮點體驗。

觀光旅遊局長郭貞慧說，為鼓勵遊客響應低碳旅遊，在今年12月31日前搭乘台灣好行任一路線，並上傳乘車照片，即可參加抽低碳玩家紀念獎牌及GoPro活動；另因應聖誕節加碼打造台灣好行聖誕雪橇主題車，從12月3日至12月25日的每周六日，車內都藏有每日限量聖誕襪禮物，找到就可以帶回家，也歡迎大家可以索取車內許願卡，寫下對南市台灣好行營運建議，讓台南低碳旅遊可以提供更好服務品質。

山博行線共推出2套主題行程，分別是以體驗學習為主的「走吧！出遊去！來去當個山上博士吧！」及以科學人文親子共學為主的「山上遊學趣！科學人文親子共學探索營」，除了報名示範行程體驗外，也可透過五福旅遊推出的「山博行線＋南科贊美酒店」的住房套票方案(https://reurl.cc/bGGzE6)，自行安排前往。12月主題示範遊程場次目前仍有空缺名額，請把握機會，活動報名網站https://www.accupass.com/go/tainan2022 ，更多活動資訊請鎖定「台南旅遊」臉書粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/traveltainan)。