雲林家扶歲末活動千人到場 義剪、泡泡秀場面熱鬧非凡
雲林家扶中心舉辦歲末感恩活動，今天在農博公園登場，千戶家庭參加場面熱鬧，縣長張麗善捐款10萬元助弱勢家庭，企業及民眾也熱情響應，紛紛捐出民生物資、日常用品等，雖今年因疫情關係未辦園遊會，但仍請15名理髮師到場義剪，也有大型真人泡泡秀，讓家扶兒童驚呼連連。
雲林家扶中心歲末感恩活動由珈珈舞蹈教室熱情開場，福德巧新基金會執行長黃冠昌陪伴家扶兒童體驗真人泡泡秀，拉起比人高的泡泡穿過身體，形成七彩炫麗的防護罩，讓家扶兒童驚呼連連，也有彈珠台、套圈圈等遊戲攤位，讓家扶兒童玩得不亦樂乎。
縣長張麗善雖未親自到場，但仍委由副縣長謝淑亞致贈10萬元，謝淑亞說，家扶中心每年歲末都會舉辦感恩活動，感謝大家一起幫助受扶家庭；當選連任縣議員黃凱，同時也是家扶委員，現場致贈獎勵金10萬元，黃凱說，待選委會正式核定票數後，會捐出競選獎勵金，盼帶給受扶家庭溫暖歲末祝福。
雲林縣家扶中心主委陳燦勳說，家扶歲末活動是大型回娘家活動，感謝各界企業與民眾捐贈米麵、沙拉油、洗衣精、衛生紙等民生物資，每戶家庭可拿到價值約3000元物資，更感謝雲林縣政府與鄉鎮公所贊助，讓歲末活動順利舉行，因為有大家，家扶才能備感幸福，帶著社會大眾祝福，迎接新的一年。
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