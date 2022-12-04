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嘉縣新港文教基金會35周年慶 阮位紀念圖書館浮雕揭幕

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
新港文教基金會35周年慶同時舉辦「新港‧動 35平安祭」，由基金會青年世代領軍，銀髮與中生代協力，以文化展演謝平安。圖／嘉義縣政府提供
新港文教基金會35周年慶同時舉辦「新港‧動 35平安祭」，由基金會青年世代領軍，銀髮與中生代協力，以文化展演謝平安。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣新港文教基金會成立35周年慶，為感謝阮位家族35年來的守護，聘請雕塑大師蒲浩明，創作阮位與鄭秀夫妻的紀念浮雕，傳揚勤奮樸實的人文精神，整修後的「阮位紀念圖書館」增設護眼零藍光的電子紙閱讀等設備，陪伴新港孩子數位閱讀與科技近用的學習體驗。

今天活動由阮位二女兒阮淑瑛與夫婿侯祥麟、嘉縣長翁章梁、新港文教基會董事長陳政鴻等人，為「阮位與鄭秀浮雕」舉行揭幕典禮；翁章梁指出，嘉義這塊土地擁有豐富的文化底蘊底，林懷民出身新港，尤其新港奉天宮媽祖就像是一座港口，匯集南北各地，人來人往，孕育出強大的文化力量。

侯祥麟指出，阮位的一生都是「愛」，愛他的工作，愛他的職業，愛新港，更愛新港讓他娶到夫人，尤其小鎮醫師陳錦煌創立新港文教基金會，長年推動文化、教育與閱讀的努力，更讓岳父感動不已，才決定為夫人的故鄉新港做些有意義的事。

由光寶集團創辦人宋恭源與阮豊瑛伉儷支持設立的「阮位紀念圖書館」，宋恭源有感疫情間文教團體受到的衝擊，以及遠距教學下數位學習的資源落差越趨明顯，決定支持圖書館再度升級，整修後的圖書館增設護眼、零藍光的電子紙閱讀設備，引進優質數位閱讀資源、電腦數位學習工具。

陳政鴻表示，1987年，新港文教基金會在鄉親的出錢出力中成立，由光寶集團創辦人宋恭源、阮豊瑛伉儷，以父親阮位之名捐設的「阮位紀念圖書館」，30多年來陪伴新港學子成長，讓阮位先生與鄭秀女士一教一育的人生記憶，源遠流長的傳承下去。

光寶集團創辦人宋恭源表示，「心中始終感謝新港這塊土地，培育出阮豊瑛與我相互扶持」，全心全意在事業上衝刺，所以心中的愛也延伸至太太的故鄉新港，回饋地方，期許把新港打造更具有特色的地方創生鄉鎮。

新港文教基金會表示，35年來致力於新港社區營造與永續發展，今年榮獲文化部第一屆社區營造獎社造貢獻獎及111年國家永續發展獎，今天也同時舉辦「新港‧動 35平安祭」，由基金會青年世代領軍，銀髮與中生代協力，以文化展演謝平安，再次傳動新港社區向前。

新港文教基金會成立35周年慶，為感謝阮位家族聘請雕塑大師蒲浩明，創作阮位與鄭秀夫妻的紀念浮雕，傳揚勤奮樸實精神。圖／嘉義縣政府提供
新港文教基金會成立35周年慶，為感謝阮位家族聘請雕塑大師蒲浩明，創作阮位與鄭秀夫妻的紀念浮雕，傳揚勤奮樸實精神。圖／嘉義縣政府提供
新港文教基金會35周年慶同時舉辦「新港‧動 35平安祭」，由基金會青年世代領軍，銀髮與中生代協力，以文化展演謝平安。圖／嘉義縣政府提供
新港文教基金會35周年慶同時舉辦「新港‧動 35平安祭」，由基金會青年世代領軍，銀髮與中生代協力，以文化展演謝平安。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港文教基金會成立35周年慶，為感謝阮位家族聘請雕塑大師蒲浩明，創作阮位與鄭秀夫妻的紀念浮雕，傳揚勤奮樸實精神。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港文教基金會成立35周年慶，為感謝阮位家族聘請雕塑大師蒲浩明，創作阮位與鄭秀夫妻的紀念浮雕，傳揚勤奮樸實精神。圖／嘉義縣政府提供

圖書館 社區營造 翁章梁

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