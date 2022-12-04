台南官田樂活銀齡藝起來 創菱染手作、演出性平音樂劇

台南市官田、東西庄社區今天在官田區體育公園舉辦「官田樂活銀齡藝起來」聯合成果展；牛庄社區與台南藝術大學表演「青銀共學-太鼓樂團」開幕，社區演出性平音樂劇、藝術促健練功坊展現成果，現場還有菱染工藝品暨美食展，許多社區民眾參與。

官田社區執行長許素珍表示，去年社會局輔導成立銀髮太鼓隊，許多地方機關及團體紛紛熱情邀約演出，讓社區長輩有很大的成就感，因太鼓隊一直沒有適合演出服裝，長輩們靈機一動，將官田特色農產品菱角循環再利用，將菱角殼煮沸後取色、染布、曬乾等多道工序後做出獨一無二的圖案，縫製成太鼓隊的肚兜、公演時穿在身上行銷，並製作鼓棒袋及實用提袋等，作為社區未來產業基礎商品，推廣過程獲得許多長輩認同，已有5位學員願成為未來產業的種子志工。

東西庄社區理事長楊三寶指出，東西庄社區居民務農較多，觀念較保守，為使居民能與時俱進打破傳統思維，今年規畫「性平自主音樂劇」，因參與學員平均年齡約70歲且只有2位識字，持別採用唱跳、戲劇方式來傳達性平觀念進而內化於生活中，長輩們從一開始不知什麼是性平，到現在已能尊重個人決定，不因性別而預設立場。他現場詢問65歲謝姓長輩，男性可不可當護士，在旁80歲陳馮老婦人馬上回應「當然可以，這阮攏知影！」有趣之餘也呈現性平觀念推展的成果。

社會局表示，東西庄社區的性別音樂劇使居民能理解性別平等的重要，落實於生活，正視社會多元性別的存在並尊重；而官田社區的菱染手作開啟社區產業基底，自主財源回饋社區以提供福利服務，達到永續經營目標，相信社區集體的力量，一點一點地讓社會變得更好更溫暖，市府也將繼續支持，成為社區的後盾，實踐「溫暖大台南」的願景。