統一發票盃、國民法官新制路跑 台南萬人熱情開跑

財政部與司法院今天在台南舉辦統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，吸引近1萬7000人參加，市長黃偉哲也呼籲喜愛路跑的朋友，「2023台南古都國際半程馬拉松」也將於明年3月5日舉行，歡迎大家一起來參加並體驗安平港區賽道。

「2023台南古都國際半程馬拉松」今於南市政府西側廣場及西拉雅廣場熱鬧開跑，由財政部長蘇建榮、司法院長許宗力、合庫金控董事長雷仲達、台南市長黃偉哲及立法委員郭國文、陳亭妃等人鳴槍起跑，以行動支持並鼓勵民眾參與捐發票做愛心及明年國民法官新制上路。

黃偉哲表示，財政部統一發票盃路跑活動已邁入第13年，今年唯一一場就在台南舉行，共吸引近1萬7000人報名參加，希望藉由每張發票所累積的愛心使社會更加溫暖。

他說，因應電子化，為了環境永續、減少紙張使用，南市府除了鼓勵民眾消費索取統一發票登錄抽獎外，也積極推動雲端發票載具。例如正在進行中的台南購物節，購物節期間民眾在台南旅遊消費登錄發票即可參加抽獎，如果設定手機條碼載具，購物取得的雲端發票將可自動匯入參加抽獎，節能減碳又便利。

今年路跑分為半馬組21公里、挑戰組12公里、休閒組3公里，其中休閒組也開放現場報名，參加者每人捐贈發票3張即可免費報名參加。活動現場由國稅局、合庫金控及司法院等行政機關設置攤位，提供多項闖關遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，更精心安排舞台節目及抽獎活動，讓參與民眾滿載而歸。