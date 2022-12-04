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總爺藝文中心今在水田辦大地運動會 民眾親子開心參與

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
總爺藝文中心今在水田辦大地運動會，民眾親子開心參與。記者周宗禎／翻攝
總爺藝文中心今在水田辦大地運動會，民眾親子開心參與。記者周宗禎／翻攝

台南總爺藝文中心策劃「Mattauw大地藝術季」、今天在官田台南共耕實驗田舉辦「大地運動會」，內容有青蛙跳遠大賽、苗盤搬運大賽、福壽螺清倉大賽、大隊拔河等趣味競賽，各地加入共耕民眾、親子組團參賽過程熱鬧有趣。

活動由策展人吳克威、蔡郁柔發起，總策展人龔卓軍表示，「大地運動會」為Mattauw大地藝術季「農計畫」的一環，11月收成完畢重新整田後，讓農地卸下生產的嚴肅意義，改為農閒時扮演遊樂場的角色，並舉辦多項趣味競賽，邀請在地居民及一般民眾到共耕田來一場充滿趣味的大地運動會。

主辦單位表示，6月起邀請10多名各縣市不同背景夥伴組成「土地想像共耕隊」，在2分半的農地共同決定耕種水稻、菱角農法，想像土地利用方式；過程中各自以田間筆記、影像、詩及聲音等等形式創作記錄下身體與田土共鳴的感受，更化做「秧仔‧栽仔‧寮仔：曾文溪的一千個名字之農人帶路」特展，展示於總爺藝文中心紅樓2樓展間及「渡頭工作站：土地想像實驗室」外牆。

比賽結束後中午舉辦「產地即餐桌豐收大餐」，由在地的菱角農準備了在這塊共耕田生產的菱角料理，讓大家坐在田埂上享用，要讓參與者難忘這場農地體驗活動。

文化局長葉澤山及市議員陳秋宏、尤榮志、吳通龍到場為參與者加油。

總爺藝文中心今在水田辦大地運動會，民眾親子開心參與。記者周宗禎／翻攝
總爺藝文中心今在水田辦大地運動會，民眾親子開心參與。記者周宗禎／翻攝
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