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影／台南農改場種苗節展示百年推廣成果 表揚傑出農民

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南農改場今辦開放日及種苗節，展示百年成果，表揚傑出農民。記者周宗禎／攝影
台南農改場今辦開放日及種苗節，展示百年成果，表揚傑出農民。記者周宗禎／攝影

台南區農業改良場、台灣種苗改進協會今天舉辦「聯合開放日暨第26屆種苗節活動」，以「番茄」主題、活潑有趣的科普教育與民眾互動，呈現種苗研發及農改場各單位120年來改良推廣各項農作物成果；農委會副主委陳駿季表揚神農獎及模範農民。

台南農改場今年成立120周年，場長楊宏瑛請各單位部門員工各自發揮創意，上台展示農改場120年來各項推廣成果，台南市長黃偉哲到場見證打氣。

農改場開放活動內容包含吉祥蘆義苣滿堂、幸福作物診所等十大主題，並有農業DIY教學課程及分時段推出FB打卡按讚可愛口罩、拍照上傳送種苗等活動，現場湧入數千民眾參觀，非常熱鬧。

台南市今年有新化區「甘藷契作與加工銷售」產銷班班長邱裕翔；北門區「水產養殖及水產加工」黃國良兩名農民獲全國十大神農獎；全國模範農民則有本屆唯一養蜂得獎者楠西區「養蜂達人」蔡勝峰，連二屆獲獎。

蔡勝峰是因科技養蜂、又是率全國之先做到養蜂產銷履歷再獲獎。他的自產的蜂蜜都有產銷履歷，保證民眾可以吃到好蜂蜜。還用無人機搜尋花況，為蜜蜂找好花源；將蜂蜜做成膠囊和隨身包等便利產品，也將養蜂所得回饋地方，擔任楠西區照興社區發展協會理事長，加入楠西區公所行善團，經常參與急難救助。

台南農改場今辦開放日及種苗節，展示百年成果，表揚傑出農民。記者周宗禎／攝影
台南農改場今辦開放日及種苗節，展示百年成果，表揚傑出農民。記者周宗禎／攝影
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台南市長 農改場 產銷履歷

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