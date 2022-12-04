台南水情亮黃燈實施限水 陳其邁：高雄並沒有

今天適逢一年一度大樹苦瓜節，上午市長陳其邁為「苦甘的滋味 大樹苦瓜節」站台，收到農民致贈的苦瓜，驚喜直呼「怎麼這麼水」。陳其邁說，全市大概有137公頃的白玉苦瓜，但大樹是產量最豐的地區，土壤和水質都是最佳，現場媒體追問目前高雄水情，陳其邁表示，「高雄目前水情正常」，但會鑿8口井為旱象預作準備。

台南水情亮黃燈，經濟部2日決議實施第一階段限水措施，嘉義水情也從正常轉至綠燈提醒，久未下雨的高雄也讓外界擔憂水情是否仍處正常範圍，市府面對連日不雨是否有相應措施。

陳其邁今上午出席大樹苦瓜節時表示，曾文水庫目前蓄水率約27%，所以嘉義、台南明年可能會有檢討休耕的情形「但我們高雄並沒有」。

陳其邁說，經濟部已經召開第一次旱災會議，非常密集注意高雄以及臺南地區的水情。現在高雄水情正常，平時多元配套開發的水資源裡面，有再生水、伏流水、地下水，約有70萬噸左右的水資源可因應枯水情況。

陳其邁說，市府為高雄水情已做預先準備，在大泉淨水廠附近會再鑿8口深水井，儲備3.2萬噸水量，假如水情持續探底，沒有下雨，市府會在最短的時間啟動應變機制，根據水情狀況做調整，也呼籲民眾節約用水，全民一起珍惜水資源。