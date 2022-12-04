你也是國民法官 國民法官制度特展今天開展

為迎接明年元旦起即將實施的國民法官制度，司法院今天起在國定古蹟台南地方司法博物館舉辦「我是國民，也是法官-國民法官制度特展」。司法院長許宗力參加開幕儀式後，邀請民眾一起來參觀，體驗國民法官如何審理案件。

許宗力說，國民法官制度是台灣司法史上首次人民可以參與刑事審判的里程碑，明年元旦起，只要是年滿23歲的國民，在設籍地居住滿4個月以上，就有機會被抽選擔任國民法官，與職業法官共同審理案件。

許宗力表示，過去已經舉行數百場模擬國民法官法庭，司法院曾對參與過的模擬國民法官做過問卷調查，普遍反映認為參與審判時可充分表達意見，對於法律不再畏懼，如被抽選中，大多樂意擔任國民法官。

許宗力說，比較希望參與國民法官制度的法官，能以素人或非職業性語言，來讓國民法官了解法律觀念。不僅是法官，包括檢察官或是辯方律師，在法庭上辯論攻防，也要以較白話的文字讓國民法官了解法律理念，國民法官新制也可以說是司法史上最大規模的白話文運動。

被媒體記問及「未來是否可能實施陪審制度？」 許宗力說，國民法官制度實施約5、6年後，會針對實施結果及缺失通盤檢討，第一階段針對殺人案和致人於死案件審理，第二階段納入重大刑案或重大犯罪；司法院已組成國民法官制功效評估委員會，邀律師及民間團體來檢討，未來如立法者許可，也不排除可能實施陪審制度。

國民法官制度特展展出內容分別有「國民法官 Online」、「國民法官 ing」兩項展覽。展覽仿制國民法官法庭場景，民眾除可坐在座位上拍照，還可以掃描展場內QR code，跟著步驟閱讀案件內容，聆聽語音內容，就能體驗國民法官在法庭上審理案件的過程。

國民法官特展今天開展，司法院長許宗力（中）邀請民眾參觀，體驗國民法官如何審理案件。記者黃宣翰／攝影