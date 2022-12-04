文學變有趣！台文館推出以民俗學者李獻璋為發想的互動遊戲

文學結合遊戲，也可以很有趣！國立台灣文學館內的體感互動遊戲區，新增「藏字人．搜妖錄」，仿效台灣早期民俗文學家李璋獻的精神，讓玩家化身為「藏字人」，在魔法筆的帶領下，踏上搜妖之路，將四散的妖異搜回、並封印在《台灣民間文學集》的紙頁中，如同李獻璋過去蒐集散落遺失的台灣民間故事、歌謠、謎語。

台文館最近發表了這款新的遊戲，是館內2021年「數位遊戲腳本徵選」首獎，由畢業於台大台文所的陳世華與蔡孟儒共同創作，再由「愛迪斯」科技公司研發為體感互動遊戲，台文館表示，這款遊戲是文化部「文化科技計畫」的成果之一，希望透過藏品與數位科技的跨界連結，讓文學更親民。遊戲推出的同時，也在館內圖書室展出「走進創作現場——李獻璋與台灣民間文學」，展期至明年5月。

台文館指出，李獻璋（1914-1999）最為人所知的著作為《台灣民間文學集》，1936年由台灣文藝協會發行，封面由陳澄波繪製。李獻璋將蒐羅到的民歌、童謠、謎語、俗諺、傳說故事整理出版，是第一部由台灣人主編、內容較為完整的台灣民間文學總集。李獻璋與賴和在該書序文都提到，民間文學是民間文化的精華，也是民族的珍貴資產，必須加以整理與重視，以避免文化流失。

創作遊戲腳本的蔡孟儒表示，過程中先是提取《台灣民間文學集》中的趣味元素，至截稿日前夕才靈機一動，利用台文館內的藏品，李獻璋的木雕媽祖，發想以「旋轉的木雕媽祖像」串起故事軸線。