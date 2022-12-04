快訊

「殘酷表演」！觀看散播韓流節目 金正恩下令公開處決3名高中生

林智堅、鄭文燦論文遭雙殺 綠委籲陳明通先道歉辭職

日本製造趨勢回歸 但消費者吞得下「清零陸製」代價？

文學變有趣！台文館推出以民俗學者李獻璋為發想的互動遊戲

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
國立台灣文學館內的體感互動遊戲區推出「藏字人．搜妖錄」新遊戲，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。圖／台文館提供
國立台灣文學館內的體感互動遊戲區推出「藏字人．搜妖錄」新遊戲，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。圖／台文館提供

文學結合遊戲，也可以很有趣！國立台灣文學館內的體感互動遊戲區，新增「藏字人．搜妖錄」，仿效台灣早期民俗文學家李璋獻的精神，讓玩家化身為「藏字人」，在魔法筆的帶領下，踏上搜妖之路，將四散的妖異搜回、並封印在《台灣民間文學集》的紙頁中，如同李獻璋過去蒐集散落遺失的台灣民間故事、歌謠、謎語。

台文館最近發表了這款新的遊戲，是館內2021年「數位遊戲腳本徵選」首獎，由畢業於台大台文所的陳世華與蔡孟儒共同創作，再由「愛迪斯」科技公司研發為體感互動遊戲，台文館表示，這款遊戲是文化部「文化科技計畫」的成果之一，希望透過藏品與數位科技的跨界連結，讓文學更親民。遊戲推出的同時，也在館內圖書室展出「走進創作現場——李獻璋與台灣民間文學」，展期至明年5月。

台文館指出，李獻璋（1914-1999）最為人所知的著作為《台灣民間文學集》，1936年由台灣文藝協會發行，封面由陳澄波繪製。李獻璋將蒐羅到的民歌、童謠、謎語、俗諺、傳說故事整理出版，是第一部由台灣人主編、內容較為完整的台灣民間文學總集。李獻璋與賴和在該書序文都提到，民間文學是民間文化的精華，也是民族的珍貴資產，必須加以整理與重視，以避免文化流失。

創作遊戲腳本的蔡孟儒表示，過程中先是提取《台灣民間文學集》中的趣味元素，至截稿日前夕才靈機一動，利用台文館內的藏品，李獻璋的木雕媽祖，發想以「旋轉的木雕媽祖像」串起故事軸線。

台文館表示，遊戲共有3關，分別是石龜妖的跑酷、謎語怪的台語解謎與拼圖、歌謠精靈的唸歌謠，時間約15分鐘，適合6歲以上遊玩。透過牆面與地面的體感互動裝置，大小朋友可沉浸在精彩有趣的台灣民俗氛圍中，觸控螢幕還呈現詳細的李獻璋生平與作品介紹。

國立台灣文學館內的體感互動遊戲區推出「藏字人．搜妖錄」新遊戲，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。圖／台文館提供
國立台灣文學館內的體感互動遊戲區推出「藏字人．搜妖錄」新遊戲，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。圖／台文館提供
國立台灣文學館內的體感互動遊戲區推出「藏字人．搜妖錄」新遊戲，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。圖／台文館提供
國立台灣文學館內的體感互動遊戲區推出「藏字人．搜妖錄」新遊戲，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。圖／台文館提供
國立台灣文學館內的體感互動遊戲區推出「藏字人．搜妖錄」新遊戲，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。圖／台文館提供
國立台灣文學館內的體感互動遊戲區推出「藏字人．搜妖錄」新遊戲，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。圖／台文館提供

媽祖 台灣人 台大

延伸閱讀

一邊環湖一邊親近文學 聯大苗栗文學步道忘憂脫俗

「島嶼時光」新書發表會登場 透過文學推廣金馬觀光

優人物／在寂寞的創作路上 郭強生以寫作成全自己

台中市客委會推客家微文學 旅居南非彭碧珠奪首獎

相關新聞

300年來首度 北港媽遶境雲林

雲林縣北港朝天宮連續3年舉辦悲心廣行水陸大法會，今年媽祖聖駕也於昨天清晨起駕，展開創廟300年來首次全縣祈福遶境，縣長張...

你也是國民法官 國民法官制度特展今天開展

為迎接明年元旦起即將實施的國民法官制度，司法院今天起在國定古蹟台南地方司法博物館舉辦「我是國民，也是法官-國民法官制度特...

文學變有趣！台文館推出以民俗學者李獻璋為發想的互動遊戲

文學結合遊戲，也可以很有趣！國立台灣文學館內的體感互動遊戲區，新增「藏字人．搜妖錄」，仿效台灣早期民俗文學家李璋獻的精神...

影／停2年台南畜產試驗所今天再開放 萬人湧入試吃採購

疫情影響停辦2年的台南農畜聯合開放日今天恢復舉辦，會場畜產試驗所吸引數以萬計民眾參觀、試吃各種農畜產品，尤其排隊購買畜試...

台61線運將通勤族有福了！ 曾文溪大橋新建工程終於開工

台南市向中央爭取新建曾文溪大橋，幾經疫情、原物料價格飆升等因素延宕；市府上午表示，公路總局終於以百億經費完成發包今天通報...

台糖公益路跑今晨蒜頭糖廠開跑 見證五分車新航程

2022台糖公益路跑「愛在飛揚，有你隨行」今晨在嘉縣蒜頭糖廠開跑，由馬拉松名人小比媽媽陳嘉齡女士推著小比，與1200名跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。