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影／停2年台南畜產試驗所今天再開放 萬人湧入試吃採購

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
停辦2年台南畜產試驗所開放日今復辦，萬人湧入很熱鬧。記者周宗禎／攝影
停辦2年台南畜產試驗所開放日今復辦，萬人湧入很熱鬧。記者周宗禎／攝影

疫情影響停辦2年的台南農畜聯合開放日今天恢復舉辦，會場畜產試驗所吸引數以萬計民眾參觀、試吃各種農畜產品，尤其排隊購買畜試所純鮮奶的人龍綿延數百公尺，十分壯觀。

畜產試驗所、台南區農業改良場、台灣種苗改進協會等單位今天舉辦「2022農畜聯合開放日暨第26屆種苗節活動」，上午畜試所率先登場，遼闊場區規畫多項供民眾參與的闖關活動，還有各種可愛家禽家畜公仔讓民眾打卡拍照，非常熱鬧。

畜試所長黃振芳表示，此次活動以畜禽新品種、探討保健用飼料添加劑、畜牧業淨零排放與農牧循環、畜牧業因應氣候變遷調適措施等研發成果為主題，安排互動式展示，搭配超過40家青農、育成廠商及技轉業者展售優質農、林、水、畜產品。

黃振芳指出，食農教育是近年推廣重點之一，此次活動安排多場DIY體驗，讓民眾更了解蜂蜜、雞蛋、豬肉等食材，自己做健康美味餐點。

停辦2年台南畜產試驗所開放日今復辦，萬人湧入很熱鬧。記者周宗禎／攝影
停辦2年台南畜產試驗所開放日今復辦，萬人湧入很熱鬧。記者周宗禎／攝影
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停辦2年台南畜產試驗所開放日今復辦，萬人湧入很熱鬧。記者周宗禎／攝影
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停辦2年台南畜產試驗所開放日今復辦，萬人湧入很熱鬧。記者周宗禎／攝影
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停辦2年台南畜產試驗所開放日今復辦，萬人湧入很熱鬧。記者周宗禎／攝影
停辦2年台南畜產試驗所開放日今復辦，萬人湧入很熱鬧。記者周宗禎／攝影

台南 食農教育 飼料

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