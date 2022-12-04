快訊

26歲軍人拉肚子持續2個月 醫揪元凶嚇壞：20多年沒見它蹤跡了

警所長涉不當交往拔官！游淑慧嘆：公務員行為規範都雙標 這人還升官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61線運將通勤族有福了！ 曾文溪大橋新建工程終於開工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台61線運將通勤族有福了，曾文溪大橋新建工程終於開工。記者周宗禎／翻攝
台61線運將通勤族有福了，曾文溪大橋新建工程終於開工。記者周宗禎／翻攝

台南市向中央爭取新建曾文溪大橋，幾經疫情、原物料價格飆升等因素延宕；市府上午表示，公路總局終於以百億經費完成發包今天通報開工、預計2028年完工，「完成大台南地區四橫三縱高、快速道路路網最後一塊拼圖」。

多年來台61線西濱快速公路南下進入台南市區，都要下十份交流道繞行市道173線再轉國姓大橋，「繞了一大彎」後才能南行。

市長黃偉哲表示，地方企盼曾文溪大橋早日完工通車，不僅地方民眾到台南市區不必擠假日車流很多的國姓大橋，外地民眾也可直接到達台南市安南、安平及中西等區，節省很多時間外，也會帶動台南的繁榮發展。為了配合西濱快速公路曾文溪橋建設，包含市區最重要的台江大道(2-7-60M道路)也已開闢到曾文溪南岸堤防以便銜接。

工務局表示，曾文溪橋要銜接的2-7台江大道，從十幾年前開始陸續施作，慢慢拼湊串接台61線西濱快速公路與台17線、國道8號及台86線路網拼圖。

西濱快速公路曾文溪橋新建工程總長度約3.38公里(橋長約3150公尺，路堤約230公尺)，橋寬為22.8到32.7公尺；經行政院因應物價飆升核定調整總工程經費為96.27億元。

黃偉哲表示，考量安全及曾文溪口開闊的地景及自然風光，爭取橋梁結構防海風鹽害潮水侵襲並在景觀效果採橋型、塗裝或光雕等方式展現，適時帶入地方意見及生態文化特色，讓市民可以停下來佇足觀賞河川之美，及台江國家公園的壯闊，成為兼具交通安全及觀光功能的景觀大橋。

台61線運將通勤族有福了，曾文溪大橋新建工程終於開工。記者周宗禎／翻攝
台61線運將通勤族有福了，曾文溪大橋新建工程終於開工。記者周宗禎／翻攝

曾文 台南 西濱快速公路

延伸閱讀

91歲林百貨府城摩登大遊行 500人重現1930昭和銀座風華

迎接2023 台南耶誕跨年系列活動拉開序幕

台南水情轉黃燈減壓供水 黃偉哲：提前3個月抗旱度難關

台灣閱讀節在台南今開跑 黃偉哲送禮物給上圖書館親子

相關新聞

300年來首度 北港媽遶境雲林

雲林縣北港朝天宮連續3年舉辦悲心廣行水陸大法會，今年媽祖聖駕也於昨天清晨起駕，展開創廟300年來首次全縣祈福遶境，縣長張...

台61線運將通勤族有福了！ 曾文溪大橋新建工程終於開工

台南市向中央爭取新建曾文溪大橋，幾經疫情、原物料價格飆升等因素延宕；市府上午表示，公路總局終於以百億經費完成發包今天通報...

台糖公益路跑今晨蒜頭糖廠開跑 見證五分車新航程

2022台糖公益路跑「愛在飛揚，有你隨行」今晨在嘉縣蒜頭糖廠開跑，由馬拉松名人小比媽媽陳嘉齡女士推著小比，與1200名跑...

國民法官新制明年起跑 司法院長許宗力到台南宣導

明年1月1日起，國民法官新制將起跑，司法院長許宗力今天清晨到台南市參加路跑活動後說，明年1月起上路的國民法官新制，簡單說...

台南築角競賽 打造社區亮點

台南築角創意營造計畫昨在東區後甲里幸福花園辦成果發表會，幸福花園原是荒地及公墓，居民認養後開墾為社區菜園及幸福花園，栽種...

台南清潔臨時員3000人爭考 錄取300名

台南市環保局招考清潔臨時人員，昨起一連兩天在遠東科技大學舉辦體能競速測驗，預計錄取3百人，約3千多人報考，研究所以上學歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。