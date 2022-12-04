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台糖公益路跑今晨蒜頭糖廠開跑 見證五分車新航程

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2022台糖公益路跑今晨在嘉縣蒜頭糖廠開跑，由馬拉松名人小比媽媽推著小比，與1200名跑者衝出起跑線。圖／嘉義縣政府提供
2022台糖公益路跑今晨在嘉縣蒜頭糖廠開跑，由馬拉松名人小比媽媽推著小比，與1200名跑者衝出起跑線。圖／嘉義縣政府提供

2022台糖公益路跑「愛在飛揚，有你隨行」今晨在嘉縣蒜頭糖廠開跑，由馬拉松名人小比媽媽陳嘉齡女士推著小比，與1200名跑者衝出起跑線，跑者沿五分車鐵軌到嘉義高鐵站後，再跑進故宮南院，也藉此提早探勘未來南院五分車延駛路線。

台糖公益路跑今年移師嘉義縣舉辦，今晨在縣長翁章梁與台糖總經理王國禧等人帶領下，鳴槍開跑；翁章梁表示，台糖在嘉義縣有7400多公頃土地，感謝台糖公司配合縣府在台糖土地開發工業區和文創園區，帶動地方進步與繁榮。

台糖秉持路跑活動透過為每名跑友捐贈50元等值台糖物資的愛心行動，號召民眾留下愛的足跡。王國禧表示，今年公益路跑特別選在蒜頭蔗埕文化園區舉行，讓大家見證最慢與最快軌道的連結，隨著五分車延駛至嘉義高鐵站，廣宣五分車新航程，為將來延駛至故宮南院暖身。

嘉義縣政府指出，台糖秉持企業社會責任加碼做愛心，將捐贈物資的金額提高至10萬元，並將等值的台糖物資贈予嘉義縣物資銀行，巧蝶工作室有限公司負責人胡怡文，特別捐贈社會局1台適合路跑活動設計的嬰兒手推車，供服務弱勢家庭使用。

2022台糖公益路跑今晨在嘉縣蒜頭糖廠開跑，由馬拉松名人小比媽媽推著小比，與1200名跑者衝出起跑線。圖／嘉義縣政府提供
2022台糖公益路跑今晨在嘉縣蒜頭糖廠開跑，由馬拉松名人小比媽媽推著小比，與1200名跑者衝出起跑線。圖／嘉義縣政府提供
台糖公益路跑今年移師嘉義縣舉辦，今晨在縣長翁章梁與台糖總經理王國禧等人帶領下，鳴槍開跑。圖／嘉義縣政府提供
台糖公益路跑今年移師嘉義縣舉辦，今晨在縣長翁章梁與台糖總經理王國禧等人帶領下，鳴槍開跑。圖／嘉義縣政府提供
2022台糖公益路跑今晨在嘉縣蒜頭糖廠開跑，吸引1200名跑者參與。圖／嘉義縣政府提供
2022台糖公益路跑今晨在嘉縣蒜頭糖廠開跑，吸引1200名跑者參與。圖／嘉義縣政府提供
2022台糖公益路跑今晨在嘉縣蒜頭糖廠開跑，吸引1200名跑者參與。圖／嘉義縣政府提供
2022台糖公益路跑今晨在嘉縣蒜頭糖廠開跑，吸引1200名跑者參與。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 路跑 五分車

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