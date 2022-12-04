國民法官新制明年起跑 司法院長許宗力到台南宣導

明年1月1日起，國民法官新制將起跑，司法院長許宗力今天清晨到台南市參加路跑活動後說，明年1月起上路的國民法官新制，簡單說就是讓非有法律專業的一般國民，參與職業法官一起審判刑事案件，讓司法審判引進民眾多元的經驗、價值與視野，拉近司法與人民的距離，判決能更接地氣。

財政部統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，今天清晨在台南市府永華西側廣場熱鬧開跑，吸引上萬人參與，司法院長許宗力藉機宣導明年1月起一般國民參與職業法官宣判工作，要讓台灣司法判決更接地氣。財政部長蘇建榮藉機宣導消費要主動索取發票。

台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃與合庫、第一銀行、兆豐等多家金融控股公司董事長都參與盛會，同時於清晨7點多鳴槍起跑。

蘇建榮表示，財政部統一發票盃路跑賽已舉辦13年，今年僅此1場，規劃21公里半程馬拉松、12公里挑戰組與3公里休閒組，因賽事路線安排跑進安平港管制區，吸引眾多跑者響應。他提醒民眾消費時要主動索取發票、並多使用雲端發票，以節能減碳，民眾可下載財政部統一發票APP，利用載具儲存雲端發票及使用社福團體捐贈碼捐雲端發票，用愛心幫助弱勢團體，此次募得發票將捐助台南地區社福團體。

許宗力說，明年之後，民眾如接到法院通知抽到擔任國民法官，請不要害怕、也不要以為是詐騙集團，國民法官新制是全民活動，請大家一起來勇敢支持、熱烈參與。許宗力隨後上午11點，在台南司法博物館為國民法官制度特展揭幕。

此外，這場路跑共募集728178張發票，將全數捐給台南市巔癇之友會、台南市智障者福利家長協進會、台南市火炬勵進會等20個社福團體。