國際身障日 南市邀8身障朋友發表「行愛的小路」主題曲

每年12月3日為國際身障日，為實踐身心障礙權利公約的精神，南市社會局今年邀請8位身心障礙朋友齊聚一起，共同演唱2022年南市國際身障日主題曲「行愛的小路」。參與的歌手障礙類別包括脊髓損傷及肢體障礙者、心智障礙者、顏面損傷者、聽覺障礙者、精神障礙者及視覺障礙者等6個類別，分享了他們社會參與的各種努力。

歌曲於今(3)日正式發行，民眾可至台南市政府社會局YouTube官方頻道觀看MV或透過Fami Radio於全台之全家便利商店收聽歌曲，期待透過MV於社群平台上的曝光，讓更多人能夠欣賞到身障朋友的才華。

社會局表示，「行愛的小路」由詞曲創作人李振全領銜，與聽障體育運動協會陳淑泙、全國心智障礙者才藝大賽音樂表演組青少年組冠軍陳珞綺、總統教育獎得主楊宗中、BASS演奏者李皓承，以及李巧文、邱莉惠、賴欣茹等8位身心障礙者共同演出，譜出溫暖動人的旋律及生命樂章。

社會局運用公益彩券盈餘基金拍攝多障别身心障礙者共同演唱歌曲之動人影片；為使聽障朋友也能感受到歌曲的音樂性，特別與台南市聽障體育運動協會合作拍攝，以聽障者的角度詮釋出歌曲的節拍、旋律及意涵，落實身心障礙者權利公約(CRPD)的精神。

市長黃偉哲表示，積極落實身障平權，讓9萬8654位身心障礙朋友能自在生活在台南這個友善身障者的宜居城市，是市府團隊長期努力的目標。感謝鼎力協助影片拍攝的身障朋友以及提供寶貴建議的台南市聽障體育運動協會，透過公私協力及障礙者的共同參與，使台南市的身障平權能更向前邁進。

社會局指出，全市目前已建置身障日間作業設施32處，數量高居全國第二；另有11處日間照顧服務、7處家庭托顧服務、10處社區居住與1處精障會所，可服務820名身障朋友。今年度在身心障礙者權利公約的倡議上則透過podcast向大眾進行核心價值的傳播及宣導，同時也拍攝多支手語影片及出版易讀手冊提高身心障礙者對資訊的可近性。