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91歲林百貨府城摩登大遊行 500人重現1930昭和銀座風華

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
慶祝林百貨91歲生日，2022府城摩登大遊行今天下午登場，市長黃偉哲與參加民眾合影。圖／台南市府提供
慶祝林百貨91歲生日，2022府城摩登大遊行今天下午登場，市長黃偉哲與參加民眾合影。圖／台南市府提供

2022府城摩登大遊行今天下午登場，25組遊行團體近500人發揮創意，精心裝扮，自河樂廣場出發遊行，沿途觀看民眾眾多，場面十分熱烈。台南市長黃偉哲也特地到場，與民同樂，祝福林百貨91歲生日快樂，黃偉哲表示，林百貨的遊行進入第9年，一年比一年盛大、風光，己成台南市民每年引頸期盼的活動。

今年的府城摩登大遊行呼應了當代台南文學家葉石濤的經典名句：「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的地方」，以「熱戀林百貨‧熱戀台南」為主題、城市為劇院，透過遊行中的「行動劇」一窺當年文人仕紳、菁英平民們的「府城生活」，重現1930年代昭和銀座通的風華場景，帶領大眾體驗摩登年代的府城生活，藉此創作找尋專屬自己的「台南style」，以及回歸藝術生活化的感動。

黃偉哲與林百貨董事長陳慧姝、副市長趙卿惠、商研院董事長許添財及現場貴賓合切蛋糕，感謝林百貨在地經營團隊高青公司在充滿挑戰的近3年疫情期間，用心延續台南在地情感，堅持將這場每年最重要的城市慶典呈獻給市民朋友，除邀請在地團體共襄盛舉，也連結在地創意設計及產業，為古蹟活化注入更多能量，是市府促參公私協力合作的成功典範。

有別以往的遊行，這次林百貨還將「台南好客廳」搬到戶外，在忠義路舞臺區打造一臺大型「復古電視機」，將今年遊行的美好畫面都收錄在電視機中。活動現場更匯集樂樂屋綺樂糖、吃月的人、漢子勾嬌嬌等各式府城天特色的輕食小點，共同推出以「熱戀林百貨‧熱戀臺南」為主題的限定口味款待大家。

今年遊行主視覺由曾幫三麗鷗、統一企業、DHC等品牌繪製插畫的「迪普西愛畫畫」操刀，以1930年代為背景，情侶、新人、百工職人及民眾一起參與遊行，呈現林百貨「府城摩登大遊行」的歡樂景象，豐富度和可看性相當高，不僅獲得現場民眾的高度讚賞，也重新呈現府城當時的生活景象。

林百貨將「台南好客廳」搬到戶外，在忠義路舞台區打造大型「復古電視機」。圖／台南市府提供
林百貨將「台南好客廳」搬到戶外，在忠義路舞台區打造大型「復古電視機」。圖／台南市府提供
慶祝林百貨91歲生日，2022府城摩登大遊行今天下午登場，共25組遊行團體近500人發揮創意，精心裝扮。圖／台南市府提供
慶祝林百貨91歲生日，2022府城摩登大遊行今天下午登場，共25組遊行團體近500人發揮創意，精心裝扮。圖／台南市府提供
慶祝林百貨91歲生日，2022府城摩登大遊行今天下午登場，共25組遊行團體近500人發揮創意，精心裝扮。圖／台南市府提供
慶祝林百貨91歲生日，2022府城摩登大遊行今天下午登場，共25組遊行團體近500人發揮創意，精心裝扮。圖／台南市府提供
慶祝林百貨91歲生日，2022府城摩登大遊行今天下午登場，共25組遊行團體近500人發揮創意，精心裝扮。圖／台南市府提供
慶祝林百貨91歲生日，2022府城摩登大遊行今天下午登場，共25組遊行團體近500人發揮創意，精心裝扮。圖／台南市府提供
慶祝林百貨91歲生日，2022府城摩登大遊行今天下午登場，共25組遊行團體近500人發揮創意，精心裝扮。圖／台南市府提供
慶祝林百貨91歲生日，2022府城摩登大遊行今天下午登場，共25組遊行團體近500人發揮創意，精心裝扮。圖／台南市府提供
林百貨歡慶91歲生日。圖／台南市府提供
林百貨歡慶91歲生日。圖／台南市府提供

林百貨 黃偉哲

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