迎接2023 台南耶誕跨年系列活動拉開序幕

迎接2023年，台南好YOUNG耶誕跨年系列活動今天在蕭壠文化園區拉開序幕，有劇團表演及闖關活動，提供親子同樂，台南市長黃偉哲也準備糖果禮物發送，炒熱現場氣氛。

台南好YOUNG耶誕跨年系列活動今天熱鬧登場，在佳里區蕭壠文化園區的蕭壠魔法糖果屋，由「銀河谷音劇團」帶來「糖果屋」、街頭藝人小丑彥彥歡樂秀、耶誕大尋寶家等闖關遊戲等打頭陣，明天在善糖文化園區的善糖甜蜜好時光，還有「蘋果劇團」的「愛道歉的小狐狸」、小丑呀咪演出、氣球頑童Summer限量造型氣球及牛頭牌阿怪氣偶現身。

今天現場由闖關活動揭開序幕，小朋友們過五關斬六將拿到闖關禮物；接著，小丑彥彥驚喜現身演出，最後由銀河谷音劇團帶來親子劇碼「糖果屋」，透過眾人熟悉的格林童話冒險，讓孩子們透過戲劇學習如何運用智慧及勇氣化解危機。

黃偉哲表示，打造幸福台南，提供親子同樂休憩環境，讓城市充滿歡笑，是台南市政府重要的施政方針，他上任後舉辦耶誕跨年系列親子活動，邀請知名劇團帶來寓教於樂的演出，讓市民提前感受耶誕歡樂氣氛。

台南市政府發布新聞稿指出，台南好YOUNG耶誕跨年系列活動週週不斷，讓市民在2022年尾聲以美好心情跨入2023年，也歡迎各地遊客在歲末年終來趟台南之旅，享受古都萬種風情。