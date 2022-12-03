授證51名不老規劃師、銀采達人 展現橘世代活力

嘉義市中央廣場今舉辦「你我齡距離 成果嘉年華會」，嘉義市長黃敏惠授證51名不老生涯規劃師、銀采達人；現場各式美食、手作、DIY體驗及大齡圓夢靜態展示近40個攤位，讓橘世代朋友們都能有機會展現自我，也讓民眾感受中高齡族群歷經歲月累積的技藝與人生智慧。

市長黃敏惠表示，51名不老生涯規劃師要接受超過50小時的培訓、參與6個場次的工作坊研習，是樂齡生涯中重要的種子，更是讓橘世代的生活更加散發光采的推手；銀采達人是樂齡界的街頭藝人，豐富長者的精彩人生。

財團法人弘道老人福利基金會嘉義服務處處長張儀芬表示，橘世代生涯發展中心特別為55歲以上屆齡退休者，提供更全面化的精彩老後生活規劃，無論是熟齡生涯諮詢與輔導、舉辦相關教育訓練課程、不老生涯規劃師分享與銀采達人招募，或創造青銀共融及活躍老化等創新方案與服務，造福了許多熟齡朋友。

為協助熟齡朋友在退休後能擁有活躍老化的生活，透過「不老生涯規劃師」的招募，讓許多正面臨退休規劃，尋找退休生活重心，或想追求老後夢想的熟齡朋友，能有機會聚集在一起交流學習，同時也設立人才交流平台，有機會前往不同單位或活動展現不同的技藝才能，讓社會大眾看見，進而肯定自我；而「銀采達人」則能結合過去的工作經驗及特殊專長，進入社區透過分享鼓勵與引導啟發其他同齡的人對於未來人生規劃，共同創造美好精彩的第三人生。

不老生涯規劃師67歲的許碧雲表示，在特教學校擔任教職 38 年，退休後即參加橘世代不老生涯規劃師研習課程，並到各社區據點實習，因服務對象為中高齡長者，隨著身體老化，學習力也下降，導致自信心及自我認同感不足，而透過不老生涯規劃師的引導，加上自己先前教職的經驗，能給予中高齡長者更多的支持與鼓勵。同時，因為自己參與的社區志工服務，在陪伴家人身上也能更加的溫暖同理，能在退休後付出微薄心力貢獻社會，同時達到社區、家庭與個人平衡共好的狀態，真的很有成就感。