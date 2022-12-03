授證51名不老規劃師、銀采達人 展現橘世代活力
嘉義市中央廣場今舉辦「你我齡距離 成果嘉年華會」，嘉義市長黃敏惠授證51名不老生涯規劃師、銀采達人；現場各式美食、手作、DIY體驗及大齡圓夢靜態展示近40個攤位，讓橘世代朋友們都能有機會展現自我，也讓民眾感受中高齡族群歷經歲月累積的技藝與人生智慧。
市長黃敏惠表示，51名不老生涯規劃師要接受超過50小時的培訓、參與6個場次的工作坊研習，是樂齡生涯中重要的種子，更是讓橘世代的生活更加散發光采的推手；銀采達人是樂齡界的街頭藝人，豐富長者的精彩人生。
財團法人弘道老人福利基金會嘉義服務處處長張儀芬表示，橘世代生涯發展中心特別為55歲以上屆齡退休者，提供更全面化的精彩老後生活規劃，無論是熟齡生涯諮詢與輔導、舉辦相關教育訓練課程、不老生涯規劃師分享與銀采達人招募，或創造青銀共融及活躍老化等創新方案與服務，造福了許多熟齡朋友。
為協助熟齡朋友在退休後能擁有活躍老化的生活，透過「不老生涯規劃師」的招募，讓許多正面臨退休規劃，尋找退休生活重心，或想追求老後夢想的熟齡朋友，能有機會聚集在一起交流學習，同時也設立人才交流平台，有機會前往不同單位或活動展現不同的技藝才能，讓社會大眾看見，進而肯定自我；而「銀采達人」則能結合過去的工作經驗及特殊專長，進入社區透過分享鼓勵與引導啟發其他同齡的人對於未來人生規劃，共同創造美好精彩的第三人生。
不老生涯規劃師67歲的許碧雲表示，在特教學校擔任教職 38 年，退休後即參加橘世代不老生涯規劃師研習課程，並到各社區據點實習，因服務對象為中高齡長者，隨著身體老化，學習力也下降，導致自信心及自我認同感不足，而透過不老生涯規劃師的引導，加上自己先前教職的經驗，能給予中高齡長者更多的支持與鼓勵。同時，因為自己參與的社區志工服務，在陪伴家人身上也能更加的溫暖同理，能在退休後付出微薄心力貢獻社會，同時達到社區、家庭與個人平衡共好的狀態，真的很有成就感。
社會處表示，開辦第3年，今年的6個大齡圓夢自我挑戰計畫單位也發揮了許多創意讓長輩圓夢或自我挑戰，劉厝社區帶領長輩進行體能訓練並攀登百岳；興仁社區將藝術導入長輩生活中，舉辦高齡藝術展覽；幸福樂齡教育推展協會帶領爺爺奶奶學習打擊樂器，並前往中小學與學生們交流、表演；瑞泰長照中心帶領行動不便、不識字的長輩學習使用攝影，到戶外捕捉生活之美；國華杏福檜樂福利協會將長照議題及長輩會使用的樂器融入舞台劇，並至高中職展演；鳶尾花人文促進協會帶領長輩一同學習作詞，共創屬於長輩們的回憶歌曲。
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