邁向動物友善城市最後一哩路 嘉義市首座寵物公園開工

嘉義市首座專屬毛孩的寵物公園今天正式開工，市府利用綠映水漾公園現有空間及設施，以飼主的角度，規畫毛親子休憩及遊玩空間，打造充滿幸福味的寵物友善環境，邁向動物友善城市最後一哩路。寵物公園規畫面積約750坪，經費600萬元，工期預計120日曆天。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市在2019年9月完工啟用「動物保護教育園區」，積極推出友善動物政策，除了動物救傷、認養、免費植入晶片、寵物登記及狂犬病疫苗施打，也辦理飼主責任教育講座及動物絕育補助等活動。

黃敏惠表示，今年推出「寵物友善空間」認證標章，市府與店家攜手共同打造友善「毛親子」的環境及空間，讓來自全國各地的遊客帶著毛孩，一起來嘉休閒、娛樂和旅遊，享受毛親子的友善時光。此外，已獲農委會核備通過的「嘉義市動保自治條例」，即將在12月18日正式施行，如今隨著首座寵物公園正式啟用，代表嘉義市完成動物友善城市的最後一哩路。

2020年6月啟用的綠映水漾公園，緊鄰動保園區，全區面積約2.48公頃，目前公園已有完善的休憩空間及夜間照明，提供附近居民從事運動、遛狗等休閒活動。為因應嘉義市動保條例施行，寵物出入公共場所需使用鏈繩等相關規定，市府提出相對應的配套措施，融入寵物、飼主及一般民眾三方需求，建置內涵豐富的寵物公園。

市府表示，寵物公園整體配置包含提供狗便袋封閉式垃圾桶的棚架休憩區、提供飲水設施的民眾休憩區、專屬大型犬（9公斤以上）、小型犬（9公斤以下）的放電草坪、專屬大、小型犬的訓練區及照護區等。專屬大、小型犬的放電草坪皆設有圍籬及兩層門設計的安全設施，大、小型犬通過第一層門解下鏈繩後，確認不會爆衝，即可通過第二層門，進入草坪區自由暢快奔跑，飼主則可在坐在休憩區觀看毛孩活動情形，主人毛孩皆歡喜。

市府表示，專屬大、小型犬的訓練區並分別設有跨欄、跳矮樁及步行橋等飼主能牽繩陪同訓練的遊具，讓毛孩練完體力之後，還可練肌力，運動完還可到飲水機補充水分及洗手腳清潔，整座寵物公園充滿濃濃幸福味。