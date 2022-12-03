雲林92歲爺生活比年輕人還忙 樂當志工獲頒最佳耆老

雲林縣斗六市92歲賴朝欽是縣內最高齡志工，他7年前到八德社區當志工，環保、水環境、社區關懷等多類型工作都難不倒他，還幫社區管理照顧菜園和果園，生活比後輩還忙，卻樂此不疲，今同第2高齡二崙鄉老人會90歲廖萬順等9人獲縣長張麗善頒「最佳耆老獎」。

賴朝欽18歲自農校畢業後，進入斗六糖廠工作，41年職業生涯，曾服務過茄苳腳農場、麻園農場，一路從基層員工歷練主任、督導等職務，退休後延續專業經驗繼續服務社會，後來在妻子鼓勵下投入當志工，多年來身體力行「老老相扶」精神，是不少銀髮族實踐樂齡生活到效法對象。

高齡90歲的廖萬順農民出身，刻苦耐勞的精神，在志工領域中完整體現。他的年齡不僅是全縣志工「第2高」，服務年資更超過20年，曾獲志願服務家庭獎、志願服務金牌獎，加入二崙老人會服務後，一周有6天穿梭社區鄰里，尤其準備食堂餐點他最拿手，從整理蔬菜到打菜，從不假他人之手，協推日間托老、長青學苑等也都是衝第一，活力比年輕人還足。

雲林縣志工隊有685隊，志工人數超過2萬人，近年雖疫情嚴峻，但志工依然堅守崗位，持續協助推動社會福利服務，造福逾450萬人次，張麗善分享，曾有志工說「能當志工是因為能做就是福氣、沒做就是了去、不做就是壞去」，她引述鼓勵大家踴躍當志工，做個「有福」的人。