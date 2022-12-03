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雲林縣成龍濕地年下陷量仍達3公分 觀樹呼喚國人重視環境

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
十多年努力雲林成龍溼地已成國際藝術生態區，觀樹基金會和村民下水高舉標牌，籲請大家到成龍參觀成果並藉以呼喚大家重視未來環境。圖／觀樹基金會提供
十多年努力雲林成龍溼地已成國際藝術生態區，觀樹基金會和村民下水高舉標牌，籲請大家到成龍參觀成果並藉以呼喚大家重視未來環境。圖／觀樹基金會提供

雲林縣口湖鄉成龍濕地在觀樹基金會和當地村民合力下，已打造成為國際級的濕地藝術村，更是雲林重要的生態景點，村民學會友善土地，今天和基金會在水中高舉「海平面下的聚落」的標牌，呼籲全民對即將到來的惡劣氣候，要用更嚴謹態度來面對。

觀樹教育基金會執行長洪粹然今天和村民頂著寒風走入濕地，一起高舉「海平面下的聚落」字牌，邀大家參加「2022成龍濕地聚落趴」，分享成龍村如何從地層下陷的傷痛走向「與水共生」的未來，以及十餘年來社區營造諸多成果，以此呼籲大家以正向積極的態度來面對全球暖化、地層下陷的議題，重視濕地碳匯能力，積極採取行動。

洪粹然表示，成龍濕地是台灣西南沿海地層下陷區的縮影，積水不退土壤鹽化，農田變濕地無法耕種，居民怨懟是難免的，曾對濕地敬而遠之。但在大家努力下，濕地漸漸展現能量，成為候鳥與水生生物棲地，多樣性保育紅樹林、藻類更具碳匯功能，面對地球暖化，濕地更加重要，目前成龍濕地仍以每年3公分速度下陷，此地可說是探討地層下陷與氣候變遷的最佳環境教室。

基金會感謝成龍社區發展協會對濕地的認同，才能發展成為國家重要濕地，十餘年來推動濕地國際環境藝術計畫、執行生態監測、培力活化社區、建構高腳屋、成立蝦董ㄟ直營產銷平台、在地養殖達人都是「2022成龍濕地聚落趴」的動人故事。

觀樹基金會營運長李文華也說，希望透過「成龍濕地聚落趴」成果，邀大家正視地球暖化與氣候變遷問題。畢竟這不只是成龍濕地要面對，主要都會區都受影響。專家評估2050全球溫度將可能上升4度C，海平面將上升1.2公尺，全台有近300萬人受影響。

濕地聚落趴包括市集、手作、生態與村落導覽、水產養殖體驗、認識專為地層下陷區設計的高腳屋，還有在地風味美食，讓大家更認識「海平面下的聚落」成龍村。

濕地 地層下陷 暖化 氣候變遷 雲林

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