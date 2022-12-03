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阿里山鄒族逐鹿部落歲末慶典分享祭 一戶一菜歡樂聚
嘉義縣阿里山腳下鄒族逐鹿部落「逐鹿文創園區」9月開幕，逐鹿部落社區發展協會今明周休假日，在文創園區篝火廣場，盛大舉辦為期2天的逐鹿部落veoveoana分享祭，活動期間園區不收門票，歡迎民眾參加分享祭。
祭典有莊嚴的古禮「長老祈福、頭目帶領吟唱、施放傳統竹炮、大合唱古謠、團結祭」，以及多項好玩好吃精彩活動，部落歌手表演，有獎蓋章集點、搗麻糬、拍攝抖音票選東京來回機票，活動邀請著名鄒族美少女「若妍、阿布舞」分享推廣盛會。
鄒族逐鹿部落位在阿里山公路旁、阿里山國家風景區管理處觸口遊客中心旁，這個地方是鄒族先人的傳統古獵場遺址veoveoana。每年12月是逐鹿部落一年一度的盛大慶典「分享祭」。每家每戶、一戶一菜，不分葷素，不分貴俗，不分你我、效仿先人美德，無私的互相分享、歡樂相聚，今年第十屆。
逐鹿分享宴一戶一菜，族人秉持分享精神，每戶人家提供一道菜與族人分享，無限制葷素，無大小貴俗，合作社提供10道菜及涼品供族人分享，設計印製「蓋章集點卡」，讓來訪朋友拿著集點卡，到社區裡每個有營業的店面蓋章，製造社區購物商機。蓋滿12格章，贈送「皮在癢小黑蚊防蚊噴霧」或環保袋。
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