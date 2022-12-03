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搶上公職！南市招考300名清潔員 3千人報名含45名碩士

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局招考清潔臨時人員，今天一連2天舉辦體能競速測驗，預計錄取3百人。圖／環保局提供
台南市環保局招考清潔臨時人員，今天一連2天舉辦體能競速測驗，預計錄取3百人。圖／環保局提供

台南市政府環保局招考清潔臨時人員，今日起一連兩天在遠東科技大學舉辦體能競速測驗，預計錄取3百人，約3千多人報考，研究所以上學歷45人，為搶上公家職缺，不論男、女皆扛著米袋，全力向前衝。

環保局表示，環保局的清潔工作大多是需體力的重活，扛沙包體能競速測驗是最公平、合適的方式。男生15公斤，女生8公斤，競速的距離是來回總共60公尺。

今年環保局清潔臨時人員招考，報考人數3162人，總應考人數2717人（男性1920人，女性797人）。年紀最輕18歲，最長63歲。此次招考特色為男、女分開體能測試，女性報考人數增加外，錄取率也將較往年提升。環保局更首次啟用防弊系統，在應考者報到時，透過軟體比對其報名表上的大頭照，進行人臉比對，確定應考人為本人。

環保局表示，此次招考清潔臨時人員錄取名額300名屬於「儲備性質」，是預估退休離職缺額而訂定，錄取人員將依環保局實際職缺及錄取類組成績名次依序分發進用。預定於體能測驗全部結束後的2個工作日內，在環保局網站公告錄取候用人員名單。

台南市長黃偉哲特地到場為參加測驗者鳴槍，加油打氣，感謝大家踴躍報名，願意成為維護市容的清潔人員，對於清潔隊員招考競爭激烈，為了保障應考者的安全，沙袋已改良過，有再用一個外袋包裝，不像過去的米袋會滑。另外，比賽方式也是男女分開比，分開算成績，且女生扛的沙袋負重也較輕，除尊重性別差異，也盼達到公平競爭。

台南市環保局招考清潔臨時人員，今天一連2天舉辦體能競速測驗，預計錄取3百人。圖／環保局提供
台南市環保局招考清潔臨時人員，今天一連2天舉辦體能競速測驗，預計錄取3百人。圖／環保局提供
台南市環保局招考清潔臨時人員，今天一連2天舉辦體能競速測驗，預計錄取3百人。圖／環保局提供
台南市環保局招考清潔臨時人員，今天一連2天舉辦體能競速測驗，預計錄取3百人。圖／環保局提供

黃偉哲

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