搶上公職！南市招考300名清潔員 3千人報名含45名碩士

台南市政府環保局招考清潔臨時人員，今日起一連兩天在遠東科技大學舉辦體能競速測驗，預計錄取3百人，約3千多人報考，研究所以上學歷45人，為搶上公家職缺，不論男、女皆扛著米袋，全力向前衝。

環保局表示，環保局的清潔工作大多是需體力的重活，扛沙包體能競速測驗是最公平、合適的方式。男生15公斤，女生8公斤，競速的距離是來回總共60公尺。

今年環保局清潔臨時人員招考，報考人數3162人，總應考人數2717人（男性1920人，女性797人）。年紀最輕18歲，最長63歲。此次招考特色為男、女分開體能測試，女性報考人數增加外，錄取率也將較往年提升。環保局更首次啟用防弊系統，在應考者報到時，透過軟體比對其報名表上的大頭照，進行人臉比對，確定應考人為本人。

環保局表示，此次招考清潔臨時人員錄取名額300名屬於「儲備性質」，是預估退休離職缺額而訂定，錄取人員將依環保局實際職缺及錄取類組成績名次依序分發進用。預定於體能測驗全部結束後的2個工作日內，在環保局網站公告錄取候用人員名單。