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歲末陪獨老吃飯 弘道基金會攜手全美世志工讓長輩笑呵呵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
弘道老人福利基金會嘉義服務處上午攜手全美世志工，在大林鎮舉辦圍爐餐會，陪伴80位長輩享用佳餚話家常。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會嘉義服務處上午攜手全美世志工，在大林鎮舉辦圍爐餐會，陪伴80位長輩享用佳餚話家常。圖／弘道老人福利基金會提供

弘道老人福利基金會歲末，發起「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，弘道嘉義服務處上午攜手新加坡商全美世界控股公司台灣分公司（簡稱全美世），在大林鎮舉辦圍爐餐會，由全美台灣分公司總經理葉國淡帶經銷商擔任長輩們一日金孫，陪伴80位長輩享用佳餚話家常，獨居長者在「金孫」陪伴下吃飯，擺脫孤寂，笑呵呵。

93歲「阿杆」阿嬤幾年前因丈夫身體退化，需入住機構，開始獨居生活，在外地工作兒女為她申請居家服務備餐及代購等服務，弘道居家服務照顧秘書發現「阿杆」阿嬤，常因想念丈夫心情低落，邀請她來到鄰近弘道義據點上課，來據點後的阿嬤開始轉變，話變多了，也慢慢結交朋友，心情顯變得開朗許多，現在到據點上課，成為她每天最期待的事。

91歲「阿枝」阿嬤在丈夫過世後，過一個人生活，以前在醫院當志工日子，讓生活有動力，年邁結束志工服務，獨居日子孤獨，所幸在鄰居「阿香」阿嬤邀約下，到弘道三和據點參與課程，習慣據點上課生活，這次和據點同學起圍爐，還有企業志工客串「金孫」，阿嬤開心的說「好久沒有參加這麼熱鬧的活動了，感覺真好」。

這次圍爐餐會，弘道邀請多位年邁獨居阿嬤參與，志工圍繞在她們身旁，跟她們閒話家常、幫她們夾菜，關心吃飽沒，也祝賀她們新年快樂，讓阿嬤們臉上充滿笑容，雖然獨居卻多了溫暖與愛。

弘道嘉義服務400名長輩，助老服務費至今僅募2成，請民眾發揮愛心，捐600元就能讓長輩吃年菜、團圓圍爐，捐款電話05-3103616。郵局劃撥帳號：22857105戶名：弘道老人福利基金會， 或上弘道官網線上捐款：https://wns.page.link/4Yif。

弘道老人福利基金會嘉義服務處上午攜手全美世志工，在大林鎮舉辦圍爐餐會，陪伴80位長輩享用佳餚話家常。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會嘉義服務處上午攜手全美世志工，在大林鎮舉辦圍爐餐會，陪伴80位長輩享用佳餚話家常。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會嘉義服務處上午攜手全美世志工，在大林鎮舉辦圍爐餐會，陪伴80位長輩享用佳餚話家常。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會嘉義服務處上午攜手全美世志工，在大林鎮舉辦圍爐餐會，陪伴80位長輩享用佳餚話家常。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會嘉義服務處上午攜手全美世志工，在大林鎮舉辦圍爐餐會，陪伴80位長輩享用佳餚話家常。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會嘉義服務處上午攜手全美世志工，在大林鎮舉辦圍爐餐會，陪伴80位長輩享用佳餚話家常。圖／弘道老人福利基金會提供

阿嬤 獨居 丈夫

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