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西拉雅國家風景區山海大圳之路健走 民眾吃美食賞美景

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
西拉雅國家風景區山海大圳之路健走，民眾吃美食賞美景。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區山海大圳之路健走，民眾吃美食賞美景。記者周宗禎／攝影

西拉雅國家風景區管理處「2022仙境西拉雅－山海圳大圳之路健走活動」，今天在烏山頭水庫風景區舉辦，力邀出身台南職棒球員成晉及樂天女孩帶來「熱血暖身操」，500多民眾參與10公里長健走活動。

健走活動自烏山頭水庫出發抵達終點茄拔天后宮，全長10公里，沿途除設置大圳之路QR code互動問答，補給站提供正值產季青皮椪柑及大西拉雅觀光圈業者的蕎麥茶、菱角茶、柚子茶、芝麻糖、芒果乾、火龍果乾、芒果牛札糖等在地農特產，走完回烏山頭主舞台觀賞十鼓擊樂團及東方藝術團表演，市集區還有「十麵埋福」免費試吃台南在地農作物製成的10種特色麵食，美食加美景要讓民眾大飽眼福口福。

西拉雅管理處長徐振能表示，嘉南大圳為台灣水利帶來重大貢獻，至今仍孕育嘉南平原豐碩農業；隨著防疫措施逐步放寬，再生旅遊發展，以國家級綠道推出這一系列活動，希望讓大家透過健行認識管理處轄區重要建設與文化，進而產生對這些發展的認同與嬌傲，也非常感謝農委會農田水利署嘉南管理處支持與合作，推出入園免門票優惠，共同促成。

系列活動明天在西拉雅官田遊客中心舉辦草原音樂會，邀請南方二重唱「重回那些年！」演出；還有親子足球體驗區讓民眾響應現正熱映的世足賽。12月11日將前往素有山水畫美景、猶如回到古代歷史場景的龍崎區牛埔里，推出在地文創品及農特產市集展售。

西拉雅國家風景區山海大圳之路健走，民眾吃美食賞美景。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區山海大圳之路健走，民眾吃美食賞美景。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區山海大圳之路健走，民眾吃美食賞美景。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區山海大圳之路健走，民眾吃美食賞美景。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區山海大圳之路健走，民眾吃美食賞美景。記者周宗禎／攝影
西拉雅國家風景區山海大圳之路健走，民眾吃美食賞美景。記者周宗禎／攝影
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西拉雅國家風景區山海大圳之路健走，民眾吃美食賞美景。記者周宗禎／攝影
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西拉雅國家風景區山海大圳之路健走，民眾吃美食賞美景。記者周宗禎／攝影
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烏山頭水庫 健走 台南

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